Línea Editorial COPE: La heroica resistencia de las mujeres afganas

Las autoridades iraníes llevan meses persiguiendo, acosando y maltratando a las mujeres. También a las menores que no usan el preceptivo velo se les prohíbe el acceso a lugares públicos, se las vigila, se las coacciona con citaciones judiciales o se las amenaza con recibir castigos físicos o con tener que acudir a sesiones de reeducación.

En el peor de los casos, cuando los castigos se materializan, las mujeres sufren palizas, descargas eléctricas y agresiones sexuales. Sólo en 2023, 1 millón de mujeres iraníes recibieron la comunicación oficial de que sus coches serían confiscados si no usaban el Jihad. El movimiento Mujer Vida y Libertad ha supuesto una afrenta para un régimen teocrático, tiránico y misógino como es el de los ayatolás.

El régimen de Teherán cree que la violencia conseguirá extender el miedo y al final, las mujeres resistirán. Sin embargo, según los datos que manejan esta internacional, que forman parte de una amplia información de COPE sobre la situación de las mujeres en Irán, el número de mujeres que se resisten a ir veladas no decrece, sino que se mantiene. Sorprende que la presión del movimiento feminista internacional no sea más activa en la denuncia de un régimen que niega la igualdad entre los sexos, que establece la edad de responsabilidad penal a los nueve años para las niñas, mientras que en el caso de los varones está en los 15, lo que permite que niñas de 13 años sean obligadas a casarse. El velo no es, aunque algunos pretendan que así sea, una prenda más. No lo es cuando millones de mujeres en el mundo son ultrajadas y a veces incluso asesinadas por negarse a usarlo.