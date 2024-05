La periodista Carmen Romero encontró un refugio en el humor tras el suicidio de su hermano: "Por respeto a él"

La mayoría de nosotros vivimos pensando que las cosas les pasan a los otros. Es como cuando a alguien de más de 90 años le dices que fulanita, que tiene 80 años, se ha caído, y te contesta que es que es muy mayor. La mente suele buscar refugios para que podamos tener una vida menos traumática. Pero, en ocasiones, los malos presagios se cumplen y depende de cómo seamos llevaremos el duelo de una forma u otra.

Audio





Hoy, en Poniendo las Calles, hemos hablado con Carmen Romero, que es periodista y, sobre todo, la conocemos como cómica. En 2016 tuvo la desgracia de presenciar el suicidio de su hermano Miguel. Ahora, después de sufrir esa desgracia que cambió su vida al completo, acaba de publicar el libro 'Esto no está pasando'.

El datos asustan

La tasa de suicidios no deja de aumentar, sobre todo entre nuestros adolescentes. Una cuestión que nos debe preocupar como sociedad. Hay que empezar a poner recursos y a analizar las posibles causas y poner el acento en la prevención. Hay que recordar queel suicidio es la primera causa de muerte por causas externas. En 2022 se produjeron 4.227 muertes por suicidio en España. 341, personas entre 15 y 29 años.









Las causas para este tipo de aspectos nunca son sencillas. La adolescencia es un período del desarrollo de los seres humanos que está lleno de situaciones y de aspectos estresantes. Vivimos con mucho más estrés que en otras épocas o en otros momentos. Hablamos de cambios corporales, hablamos de cambios en cuanto a los pensamientos y la forma de entender la vida.

Hablamos de situaciones en las que muchas veces se ponen unas expectativas y se genera presión en lo que va a ser la vida futura de esos adolescentes, por no hablar de otras situaciones que también se pueden dar en el entorno, como temas de cambios familiares, por una separación o un divorcio, cambios de lugar de residencia también.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La decisión de Miguel Romero

El hecho de suicidarse se puede deber, como hemos descrito anteriormente, a varios factores. Quizás no ves la salida ante una sucesión de problemas y crees que esa es la salida más fácil. Sin embargo, el caso de Miguel Romero, hermano de nuestra invitada de hoy, fue diferente, ya que, se debió a brote psicótico.

¿Cómo se afronta?

Cada persona y, por ende, su personalidad, es diferente. No todos tenemos la misma capacidad a la hora de afrontar una situación tan difícil y traumática a la que tuvo que enfrentarse Carmen Romero hace ya 8 años. Y ella, lo ha expresado todo en su libro, 'Esto no está pasando'. Un libro en el que se desvela como ella ha enfrentado el duelo a su manera.





Así lo contaba en Poniendo las Calles: "Desde el primer momento, lo de hablarlo no ha sido una opción. Por respeto a él y porque me salió así hacerlo, más que nada porque yo soy así, no me gusta ocultar las cosas, ni disimular ni intentar ser de otra manera. Si le molesta a alguien, es lo que hay. Y con la comedia me ha pasado algo parecido. Tenemos una visión de la comedia de burla. Pero yo me río de la vida, pero en ningún momento he sentido que le faltaba el respeto a él".