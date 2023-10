La euforia de Martínez Almeida con la final del Mundial 2030: "Ni una sola ciudad puede competirnos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no es de los que se amedrente ante la insistencia de Marruecos de tener a tiempo el estadio que acoja la final del Mundial 2030 que organizarán, principalmente, España, Portugal y el país marroquí, tal como se conoció hace escasas fechas.

Preguntado a tal efecto por Isaac Avilés, de El Partidazo de COPE, Almeida tira de orgullo madrileño: "Madrid es la capital mundial del fútbol, tiene los mejores equipos del mundo, y tiene una tradición futbolística con la que es muy difícil de competir. Además, España es quien lo promovió", respondió en un acto en la noche de este lunes.

"Sería incomprensible que la final del Mundial 2030 no se jugara en Madrid", insistió. "Hemos sido promotores de la candidatura, hemos ido aglutinando voluntades diversas en la misma y no hay ni una sola ciudad, de los países, que pueda competir con Madrid", respondió, confiado, pese a que no está confirmado todavía que la final pueda celebrarse en la capital de España.

"Igual Joao Félix piensa al final de la temporada..."

Como reconocido aficionado del Atlético de Madrid, se 'mojó' sobre Joao Félix. El futbolsita portugués parece hacer encontrado su hueco en el fútbol español con la camiseta del Barcelona, dejando atrás el mal momento que pasó en el Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Almeida cree que es el Barcelona quien "debe tener envidia" del Atletico de Madrid "mirando la clasificación porque estamos prácticamente empatados con un partido menos. A lo mejor Joao Félix a final de temporada se pregunta por qué eligió irse a un equipo en vez de quedarse en otro que, por ahora, está por delante".