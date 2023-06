Esther González: "Me voy con la conciencia tranquila, cuando me dejan de poner era la máxima goleadora"

Hablamos con la futbolista de la selección española desde la concentración antes del Mundial femenino: “Estamos en la segunda semana de trabajo, hemos trabajado mucho a nivel físico, tocando muchos aspectos importantes. Estamos trabajando muy bien y en una dinámica positiva. Confiamos en el grupo que tenemos y en que España va a dar un paso adelante; nos vemos capaces de hacer frente a cualquier equipo”.

Sobre la polémica por las quince futbolistas que rechazaron ser convocadas por estar contra el seleccionador Jorge Vilda, Esther quiso centrarse en el bien ambiente que tienen las jugadoras convocadas: “La convivencia es muy buena. El primer paso es respetar cómo se ha sentido cada una en su momento. Vilda ha convocado a las que creen que son las mejores y tenemos el mismo objetivo, el fútbol. No ha sido un problema; yo siempre he tenido muy claro lo bien que me he sentido en la selección, el orgullo que es. Entiendo que cada persona lo viva de una manera pero ahora el grupo está unido y todas tenemos el mismo objetivo deportivo”.

Por último, la futbolista habló de su salida del Real Madrid, siendo la máxima goleadora del equipo blanco: “Hay cosas que no dependen de uno mismo, me voy con la conciencia tranquila. Siempre he dado lo mejor de mi y hasta que me dejan de poner, era la máxima goleadora. ¿Se me podía pedir algo más?, seguro que sí pero tengo la conciencia muy tranquila. He cumplido un sueño pero un deportista siempre tiene más sueños. Me voy siendo la máxima goleadora del Madrid, mi equipo desde pequeña. Ha sido un éxito personal y me voy por la puerta grande. Sé dónde voy a ir ahora pero no lo voy a decir todavía”.

