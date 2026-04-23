Un enviado de Trump propone a la FIFA sustituir a Irán por Italia en el Mundial

Un alto representante del presidente estadounidense Donald Trump ha solicitado formalmente a la FIFA que sustituya a la selección de Irán por la de Italia en la próxima Copa del Mundo, según ha informado este miércoles el diario 'Financial Times'.

La iniciativa, que ya ha generado un fuerte revuelo internacional, sería un intento de reparar las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ambos líderes se distanciaron a raíz de los ataques del magnate estadounidense contra el papa León XIV en el contexto de la guerra de Irán de acuerdo con fuentes conocedoras del asunto citadas por el medio.

EFE Italia se juega su honor ante Irlanda del Norte y el pase al Mundial.

La confirmación de Zampolli

El impulsor de la propuesta es Paolo Zampolli, enviado especial para las Asociaciones Globales, quien ha confirmado la información al 'Financial Times'. En sus declaraciones, Zampolli afirma: "Confirmo que he sugerido a Trump y a el ⁠presidente de la FIFA, Gianni Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial".

Zampolli ha justificado su petición apelando a su origen y al prestigio del combinado italiano. "Soy italiano de nacimiento y ⁠sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el palmarés necesario para justificar su inclusión", ha añadido.

El silencio de los organismos oficiales

Por el momento, ni la Casa Blanca, ni la FIFA, ni la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) han querido hacer declaraciones al respecto. Tampoco ha habido respuesta por parte de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), que no ha contestado a las solicitudes de comentarios.

AP / Cordon Press Los jugadores de Irán saludan a los de Nigeria antes de un amistoso.

IRÁN SIGUE PREPARANDO EL MUNDIAL

Aunque la selección masculina iraní de fútbol sigue son su preparación y tiene previsto disputar varios partidos amistosos en Turquía antes del inicio del Mundial, ya que planea competir en ese torneo de Norteamérica a pesar del conflicto bélico que su país mantiene con Estados Unidos.

Según indicó este miércoles la Federación Iraní de Fútbol, la primera concentración con una lista provisional de 30 jugadores tendrá lugar en Teherán. El 6 de mayo, la expedición con los futbolistas y el 'staff' técnico viajará a Turquía para afrontar esos partidos preparatorios.

Luego el equipo viajará a EE.UU., aunque todavía no se ha decidido la ubicación de su base para entrenar. El presidente de la Federación, Mehdi Taj, se mostró convencido de que la selección de Irán disputará el Mundial a pesar de la guerra que sigue en curso. "Tal y como están las cosas, vamos a participar", declaró Taj a la agencia de noticias ISNA.