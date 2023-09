Víctor Francos, en El Partidazo de COPE: "Rubiales podría volver a la RFEF, tras la sanción"

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, valoró en El Partidazo de COPE la decisión del TAD de no sancionar a Luis Rubiales. "Rubiales podría volver a su cargo", dijo sobre la actual sanción de la FIFA.

El TAD entiende el expediente de Rubiales como "grave" y no le suspende; El CSD le insta a hacerlo El TAD ha estimado parcialmente la denuncia que presentó el CSD. Califica los hechos de "graves" pero no "muy graves". Miquel Iceta ha anunciado que instarán para sancionarle. 01 sep 2023 - 18:34

"Rubiales está suspendido por 90 días, si esos días pasan y no hay otra resolución, volvería a su cargo", fue la respuesta completa a una pregunta de Isaac Fouto. La respuesta sorprendió a todos los tertulianos del programa presentado por José Luis Corrochano, que posteriormente analizaron el por qué.

"El TAD no aprecia que haya abuso de poder, entonces no aprecia que haya falta muy grave. Nosotros no compartimos la interpretación del TAD", valoró.

Y añadió: "El Gobierno quería otra cosas y, sin embargo, el TAD ha decidio que lo de Rubiales no era 'muy grave'. No entendemos la decisión, pero la acatamos".

Para concluir Víctor Francos se mostró contundente respecto al caso y el poder que deberá asumir el CSD. "Vamos a revisar todos los casos que tenemos en el TAD. Estamos ante una situación en la que el deporte necesita que el CSD asumbar el cargo de todo este escenario".









