Laso, en COPE: "Espero no sentir nada, pero creo que no; sentiré algo especial cuando juegue contra el Madrid"

Pablo Laso, ex entrenador del Real Madrid de baloncesto, presentó en El Partidazo de COPE su libro 'Ganar para contarlo', escrito junto al periodista Faustino Sáez, con prólogo del base esloveno Luka Doncic y editado por la revista 'Gigantes'.

"Yo tengo para escribir una enciclopedia. A la gente le va a gustar mucho. Hay muchas historias graciosas".







"He hecho otras cosas y ver mucho baloncesto. He visto Alemania, Italia, Serbia, España y poco de Rusia. No pillo las horas de la NBA, prefiero verlo resumido; durante el año no me gustan los partidos. Denver ha sido el mejor equipo", habló sobre su estado de salud tras el infarto y su inactividad en los banquillos.

Y desveló una conversación con Xavi Pascual. "Tuve bastante claro que quería esperar un proyecto. No he estado deprimido ni desubicado. Me dijo que al principio me volvería loco, a mitad de temporada es difícil entrenar... esa charla me vino muy bien".

Laso no quiso "hacer sangre" sobre su salida del Real Madrid. "Ya es pasado. Terminé mi etapa, aunque suene duro, cobré y me fuí. Que se lo pregunten a Mirotic. Pasas página y piensas en el futuro".

"No pasó nada. El Madrid prescindió de mis servicios después de once años. A partir de ahí empieza una nueva historia. Hay mucha gente a la que tienes cariño. Siempre hay buen rollo con la gente", añadió.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La final de la Euroliga

El ex técnico del Real Madrid de baloncesto no vio la final entre Olympiacos y Real Madrid, en la Euroliga, porque "estaba volviendo de Vitoria en coche". "Os estaba escuchando a vosotros. Lo primero que vi fue la canasta de Sergi; luego vi el partido mucho más tranquilo. Al final lo que interesa muchas veces es el resultado".

"Me alegré por mucha gente que ha vivido muchas cosas conmmigo. Jugadores que sufren, aficionados... yo soy madridista y me alegro por la gente". El nuevo técnico del Bayern reveló que "no le mandé ningún mensaje a Chus Mateo ni a Florentino. A Chus le felicitaría si le veo en persona. No creo que por un mensaje tienes que quedar bien. No considero eso. Mandé mensajes a la gente que valorar que le mandes un mensaje".





Vuelta al WiZink Center

Laso admitió, en El Partidazo de COPE, que solo ha vuelto al Palacio de los Deportes "para algún concierto". "Tenía que haber ido a un partido del Estudiantes y no fui. Me invitaron y me arrepiento. No he estado en ningún partido del Estudiantes".

En este sentido, "no me gusta ser el centro de atención" cuando voy al baloncesto. "Lo importante de un partido es el partido no que vaya Pablo Laso".

Nueva etapa en Alemania

Su próximo paso es el Bayern de Munich. "Empezaremos la pretemporada a finales de agosto. Tengo una parte del equipo adelantada. Me gustaría llevarme a algún español. No sé si podré. Claro que me llevaría a alguno del Madrid, pero no creo que pueda. ¿Mirotic? Cuando esté libre. No creo que pueda pagar lo que paga el Barcelona".



En el tema de la salida de Nikola Mirotic del Barça, reconoció que "tengo muy buena relación. Han pasado muchos años, tengo muy buena relación... otra cosa es que le pueda fichar para el Bayern. Me gustaría ficharlo".

"Me gustaría decirte que nada especial, pero será muy difícil", comentó sobre el regreso ante su ex equipo en la Euroliga.





El periodista Faustino Sáez, Pablo Laso y Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE.





"Ganar para contarlo"

El periodista Faustino Sáez, autor del libro, contó que el "libro es maravilloso porque cuenta su etapa de jugador desde los ocho años". "En esa construcción del jugador explica mucho de lo que vino después al Real Madrid. Pablo Laso ya tenía un bagaje en los 40 años de ACB. No hemos discutido en la elaboración del libro".

"Pablo ha sido muy generoso. Ha contado mucha intrahistoria en el contenido. Su comienzo como entrenador del Real Madrid marca lo espectacular de la historia. Llega con una manifestación en contra de todo en la puerta del Bernabéu. Ese Madrid se convirtió en un fenómeno social".