Pochettino: "El PSG tiene la capacidad para seducir a Mbappé y hay posibilidades de que pueda cambiar de idea"

SU TRABAJO EN EL PSG

Estamos en el salón del hotel donde vive Pochettino: "Un gusto tenerte en mi casa, más de ocho meses llevo aquí. En este salón hemos hecho cenas, reuniones… era el hábitat de Leonardo y él me lo traspasó a mí. Si estas paredes hablaran saldrían muchas cosas importantes" .

Pasar de Valdano a entrevistarte conmigo… "Jorge es mi vecino de raíces, pero contigo muy bien, ya estuvimos en Tottenham, y ya eres una figura, ahora eres un experto compitiendo en la cocina" .

¿Cómo afrontas las entrevistas?, ¿estás en guardia?: "La experiencia nos da estar siempre concentrados en la repercusión que puede tener cualquier palabra. Cuanto más arribas estás, la repercusión es mayor y el PSG es máxima exposición, como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munich o el Manchester United; si no transmites con seguridad y certeza, cualquier palabra puede tener una consecuencia que no se puede imaginar. Preparar un partido es una tarea sencilla, todos los entrenadores están capacitados para hacerlo, pero lo más importante es encontrar un grupo de jugadores que crean en ti, donde la prioridad sea el fútbol, donde tienen que estar al mismo nivel el compromiso y el disfrute; pero lo más difícil es la gestión de fuera del campo del fútbol, hay que tener mucho cuidado" .

¿Es todo tan idílico como lo pintas en cuanto a la gestión del grupo en el PSG?: "Como cuerpo técnico somos parte de las decisiones. Tener grandes estrellas como tenemos implica imagen, marketing de club y sabemos que debemos ser flexibles para estas cosas; intentamos hacer la vida fácil a nuestros jugadores pero necesitamos unos mínimos indispensables para lograr el objetivo, que no es solo producir dinero para ingresar en el club, también está lo deportivo".

¿Entrenan bien?: "Sí, entrenan bien. Mi estilo no es echar broncas, con la capacidad de ellos, la cosas bien dichas llegan de mejor manera; alguna bronca se echa y a veces los jugadores se enfadan, esto es una convivencia y a veces hay momentos mejores y otros que no son tan buenos, es la vida misma. Esto pasa en otros equipos, la vida común de los grupos es muy parecida, solo que en uno tienes a Messi, Mbappé y compañía y en otros, otros nombres" .

¿CUÁNDO DEBUTARÁ SERGIO RAMOS?

¿Cuándo va a debutar Sergio Ramos?: "Está en un proceso de recuperación y está cerca de entrenar con el grupo. Vamos a ir gestionándolo con los servicios médicos de la mejor manera para que pueda volver en plenas condiciones. Cuando entrene con el grupo veremos cuando coge el ritmo del equipo. Se le analiza día a día y lo importante es que se sienta bien y que alcance el nivel. Es un gran campeón, quién va a dudar de su competitividad; no lo está pasando bien pero él es fuerte. He hablado con él, hemos tomado un café y te manda saludos".

¿Crees que puede volver a la Selección con esa edad?: "Esa pregunta es para Luis Enrique, él decidirá si puede volver o no. Jugadores como él, estando en su mejor forma, es uno de los mejores centrales. Luis Enrique, con su experiencia, sabrá cuál es la mejor manera de gestionar esto; él nunca me ha llamado nunca para ver cómo estaba Ramos. Otras veces he hablado con él porque tenemos amigos en común, como de la Peña".

MBAPPÉ Y SU FUTURO

¿Qué tal está Mbappé?: "Está bien, es tranquilo, con mucha personalidad, muy sociable, un chico que tiene las cosas claras y le encanta el fútbol. Tiene 22 años pero una madurez muy alta. Disfruto de estar con él".

¿Va a poder jugar al máximo nivel con todos los rumores?: "Eso lo veremos con el tiempo, yo no tengo dudas. Las verdades no son absolutas. Con mi experiencia con él, me parece que tiene una madurez muy alta como para gestionar este tipo de situaciones. No se puede prever lo que pueda pasar pero puede afrontar cualquier desafío que se le presente".

¿Estás intentando convencerle para que renueve?: "A los jugadores no se les puede subestimar; tienen entornos y gente que aconseja y luego tienen su propia decisión. Tomará la decisión que tenga que tomar y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian porque hablamos de uno de los mejores jugadores del mundo, con gran potencial y con 22 años. El club intentará convencerlo y seducirlo para que esté aquí. Yo como entrenador me encantaría que estuviera aquí muchos años".

¿Cambia algo después de su entrevista la semana pasada?: "He visto algún titular, me quedo con que la situación está abierta y en el futuro puede pasar cualquier cosa. Él transmitió una posición de hace unos meses y esto puede cambiar en el futuro. El club tiene la esperanza y la capacidad para seducirlo y ofrecerle herramientas y cosas para que él sea feliz aquí y disfrutar del fútbol, y luego está la decisión de él de aceptarlo".





¿Ganar la Champions, por ejemplo, es lo que le puede seducir?: "Al final, cuando firmas un contrato, tienes los mismos derechos y obligaciones el primer día como el último. El jugador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y las posibilidades de que pueda cambiar de idea van a estar ahí".

Imagínate que no hay noticias de su renovación y hay un final PSG-Real Madrid, penalti en el último minuto y lo tira Mbappé, ¿dejas que lo tire Mbappé?: "¿Por qué no?, no tengo dudas de su profesionalismo y de que hasta el último día, sea el 30 de junio del 2022 o cinco o diez años después será profesional al 100%" .

¿Le ves como heredero de Messi y Cristiano?: "No tengo dudas que está presente ahora en ese nivel y que es una fortuna tenerlo aquí con Neymar y Leo, es una satisfacción enorme que estén los tres juntos y verlo en cada entrenamiento. Es uno de los grandes talentos, es presente y futuro".

BALÓN DE ORO

No está entre los cinco favoritos al Balón de Oro, ¿a quién se lo darías?: "A Messi. Y si no entrenara a Messi, diría a Messi. Sin ninguna duda. Lewandowski tendría que estar, segundo, y tercero pondría a Cristiano".

Es impresionante lo de Cristiano: "Es un grandísimo jugador y cada año se ve, con la mentalidad, la pasión y el amor con el que encara el fútbol".

LA MANÍA AL PSG

Hay mucha gente que le tiene manía al PSG por el dinero que tiene, ¿lo percibes?: "Estamos viviendo un periodo donde la sensibilidad social está a flor de piel. Este virus que nos está volviendo locos, hace que esa sensibilidad aflore mucho más y se vean las consecuencias económicas. Un club donde parece que las cosas son fáciles y hay abundancia es normal que seamos un objetivo claro a destacar pero somos un equipo de fútbol y a veces se habla demasiado sin conocimiento, cuando en otras épocas, otros clubes grandes siempre se han beneficiado de factores económicos… en este caso, el PSG no está haciendo nada malo, somos los que menos hemos invertido en fichajes, solo en Achraf. Tendríais que ver qué costes han tenido otros clubes. Esa imagen es entendible pero aquí hay mucho trabajo y estamos compitiendo con otros equipos que tienen muchos argumentos para ganarte".

¿Agobia tener que ganar la Champions?: "Para el PSG tiene que ser un sueño ganar la Champions, no una obligación. Hay otros clubes como Madrid, Liverpool, City, Chelsea, Bayern… que tienen la posibilidad porque tienen los argumentos para ganarte. Cuando tengamos obligación a ganar, tendremos limitaciones. Internamente es nuestro sueño pero en el fútbol no se puede sentir obligado, un futbolista tiene que jugar por el deseo y el sueño de conquistar cosas, no por obligación. En el Mundial de 2002, en plena crisis argentina, nos cargamos con la mochila de la obligación de que éramos la única vía para que la gente encontrara alegría y esa carga emocional nos hizo fallar y nos quedamos eliminados en la primera fase. No supimos abstraernos de esa carga tan importante y nos pusimos muchos límites. Al talento le tienes que dar rienda suelta para que se exprese; cuando hay tantas obligaciones el talento se reduce. El fútbol es un deporte que se juega a través del talento y cuando hay tanta carga emocional, el talento se difumina. Nosotros tenemos que abstraernos y generar una burbuja para que el deseo sea más grande que la obligación".

EL FAVORITO PARA GANAR LA CHAMPIONS

¿Cuáles son tus candidatos para ganar la Champions?: "El Chelsea, porque es el último campeón. Nosotros somos candidatos. El rival a batir tendría que ser el Chelsea, que es el campeón".

¿Ves a los españoles débiles en esta Champions?: "El jugador español siempre se crece ante la adversidad, lo tienen en el ADN, que siempre van a competir; mira España en la Liga de las Naciones. Es un torneo de momentos, que no es lo mismo competir en noviembre que en marzo, a veces estás muy bien ahora y mal en las situaciones decisivas, o al revés; hay que tener mucho respeto y precaución".

¿Qué opinas de la Superliga?: "No tengo toda la información que me gustaría, tengo que mantener mi postura lo más independiente que pueda porque me gusta hablar con responsabilidad y con conocimiento de causa".

PARTIDOS CONMEBOL

¿Te gustaría que hubieran aplazado el partido del PSG por los partidos de CONMEBOL?: "No tenemos ni a brasileños, ni a argentinos... "Si me dices como entrenador del PSG, me encantaría tener a todos disponibles". "Esto es la FIFA, es la UEFA, las ligas... en definitiva, es una lucha, a veces, en la cual la frustración nos llega rápido a los que estamos inmersos en este deporte. Es muy difícil tener un acuerdo en que todas las partes puedan salir beneficiosas. Los jugadores, para mí, tienen, no solo el derecho, sino también la obligación de jugar con sus selecciones, con el país donde nacieron. Tiene que haber un equilibrio, sí, entiendo a todas las partes, habría que tener un acuerdo mejor. Eso sí, tengo que decir que con lo que ha pasado con el COVID-19, son años especiales, son momentos especiales y hay que adaptarse a eso aunque las ganas de tener a todos tus jugadores está ahí".

¿Vas a vivir siempre en el hotel? "Estoy buscando casa, tuve que esperar porque la prioridad eran los jugadores. Antes, el confinamiento no nos permitió buscar". Con el virus teníamos que estar diez días encerrados en la habitación"

¿Te reconocen por la calle? "Me pongo una gorra, unas gafas negras y la mascarilla... A veces salimos a caminar y Sebastiano va con la camiseta del PSG"

EL FICHAJE DE MESSI, EN CUATRO DÍAS

¿Messi sigue viviendo en un hotel? "Messi ya no está en un hotel, ahora tiene casa"

¿Qué te han parecido las declaraciones de Simeone en Olé sobre Messi? "No lo he escuchado. No lo sabía. Está claro que Leo con la carta de libertad seguro que muchos clubes soñaron con ficharle".

¿Tenemos que creernos que fichasteis a Messi en cuatro días? "Así fue. Fue muy rápido, por eso digo que hay que recalcar el trabajo de Leonardo, del Presidente... Que en dos días fueron capaces de gestionar el fichaje del mejor jugador del mundo. Todo el mundo estaba pendiente de si seguía en el Barça, aunque todo el mundo, yo creo, había asumido que se iba a quedar. Todo fue muy rápido"

¿Cuál es la cadena de llamadas? "No la sé perfectamente, me llamó Leonardo y me dijo: "Está la posibilidad de fichar a Messi, ¿Te gusta o no te gusta?. Pensé que era una broma, dije "Hay que ir a buscarle o qué?. Yo dije sí y ahí comenzó la gestión. Cada noche me llamaba Leonardo para decirme cómo estaba la situación"

¿Hablaste con él antes de fichar? "No me dijeron que hablase con él para convencerle, hablamos después cuando faltaban ya solo los flecos para poder venir. Tuvimos una conversación de lo más normal, natural... Conocía a Neymar, a Di María... por eso tenía una idea muy clara de lo que era el PSG"

¿Messi es como te imaginabas? "Es muy difícil imaginar cómo entrenan estos jugadores. Ver cómo entrena, como se comporta... Es un placer tenerle en el equipo"

EL MOSQUEO DE MESSI CON EL CAMBIO

El día que le cambias, parecía que estaba mosqueado con el cambio... "No, él se quedó sorprendido. Ningún jugador quiere ser cambiado. Yo le pregunté 'cómo estas?' y me dijo "estoy bien" y por eso se sorprendió. Yo ya lo expliqué, por lo que sabíamos, por las informaciones, queríamos protegerlo de una posible lesión. No hubo ninguna intención de nada, solo queríamos protegerlo porque decíamos "Tenemos a Messi aquí, es su primer partido, no vaya a pasar algo..."

¿Crees que le van a pegar más? "Es un fútbol diferente, más físico que en España. Su adaptación está siendo buena y con el tiempo y la posibilidad de conocerse más y conocer más la liga seguro que hace los mismos registros que con el Barcelona".

ENFRENTARSE AL BARÇA

Si os toca el Barça, ese partido va a ser muy especial para él... "Él vivió toda su vida en el Barcelona, es el equipo de su ciudad, donde han nacido sus hijos... A mí me pasó igual con el Espanyol. Está claro que los vínculos emocionales están ahí y seguro que es un partido muy especial si nos toca jugar contra ellos"

RELACIÓN CON NEY Y MBAPPÉ

Tiene buena relación Neymar, ¿Con Mbappé también? "El tiene buena relación con todos sus compañeros. Es una persona que empatiza rápido con todos y tiene el respeto y la admiración de sus compañeros".

¿Y Neymar qué tal está tras sus palabras? "Ahí está lo que puede interpretar la gente. Él ha tenido una conversación con Leonardo donde le ha explicado sus sensaciones. Él transmitió lo que sentía en ese momento, pero yo le veo fuerte con 29 años, desde pequeñito ha estado con esa presión de hacer grandes cosas en un campo de fútbol, tiene una increíble fortaleza mental, un carácter increíble, una sensibilidad enorme y tiene la virtud de que siempre te dice la verdad en el momento en el que hablas con él. Por eso quizá dijo algo que sentía en ese momento que se interpreta de muchas formas pero yo tengo claro que él quiere estar en París para darle títulos al club y, sobre todo, esa ansiada Champions League"

¿Es el más difícil de gestionar de los tres? "No. Yo respeto mucho y somos un cuerpo técnico que no nos metemos donde no nos llaman. Su vida privada es su vida privada. Yo te puedo decir que es muy sensible, cariñosa, donde en el mano a mano te gana por su sinceridad, porque siempre tiene una sonrisa y para nada es difícil convivir con él. Te diría más, tenemos una grandísima relación y está siempre con el interés y el compromiso de entrenar, de nuevos desafíos, de compartir cosas... No nos hemos encontrado en el PSG a jugadores que tengan un problema de gestión, la verdad es que la relación es buena. Lo que pasa que el morbo está ahí, a todo el mundo le interesa si se pelean, los rumores... Eso es lo que vende. Ahora, eso está muy alejado de la realidad. Hay mucha más naturalidad de lo que la gente piensa".

ENTRENAR AL PSG

¿Es lo mismo entrenar al PSG que al Espanyol o al Tottenham? "Si dijera que es lo mismo estaría faltando el respeto al PSG o estaría faltando a la verdad. La transcendencia no es la misma. No puedo tratar igual a todos. A mi hijo (que está en el cuerpo técnico) no puedo tratarle igual que a mi segundo o al entrenador de porteros, tengo que conocer humanamente sus características, pero está claro que las jerarquías se gestionan de forma diferente. No es lo mismo Messi que un canterano que llega al primer equipo. El respeto es igual, tenga el nombre que tenga, pero las jerarquías son distintas. No es lo mismo Messi que un jugador joven pero ahí es donde está la gestión profesional. Hay que diferenciar la gestión profesional de la humana, y en la humana no te puedes equivocar. Está claro que unos tendrán más privilegios que otros porque se lo han ganado profesionalmente y eso es desde siempre. Pero hay que tener clara la división. La parte humana, todos se merecen el mismo trato, pero en lo profesional, la jerarquía le da situaciones en las cuales van a tener más ventaja los que se lo han ganado".

El cuerpo técnico es el mismo que el del Tottenham... "Por suerte sí, no se han cansado de mí"

Miki: "Es un placer disfrutar del día a día de esta experiencia. Lo vivimos con mucha pasión, con mucho agradecimiento"

Jesús: "Llevo con él desde 2010. ¿Que si ha cambiado? Él es muy diferente al que era en 2010 porque la complejidad de las tareas que se han ido presentando son muy diferentes. La base es el mismo juego, pero los jugadores son diferentes. En el Espanyol tenía que acarrerar que era exjugador y la primera temporada fue difícil, eso era más energía física. Ahora la demanda mental es mucho más alta". "¿Lo que más le molesta? La falta de honestidad de cualquier persona o de cualquier grupo, cuando no mostramos toda la pasión que podríamos mostrar. Yo creo que es eso porque no le molesta el error, no le molesta el fallo".

Sebastiano (hijo de Pochettino): "Todo comienza con naturalidad y dentro de este staff técnico tenemos todos muy bien entendido, tratamos de plasmar una metodología entre todos. Yo entro dentro de mi rol, de mi preparación y de lo que puedo aportar y todo se trata con esa naturalidad que se merece. Puede ser, es difícil distinguir el trato entre el padre y un hijo como lo que puede ser entre dos personas que solo tienen relación profesional. La relación no solo es profesional sino que va más allá, eso sí".