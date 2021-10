Mbappé: "Si me hubiese ido en verano, sólo habría ido al Real Madrid"

El delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, insistió en una entrevista al periódico L'Equipe que de haber salido del conjunto francés en verano, sólo se habría ido al Real Madrid.

"Seguí jugando en agosto y no tuve ningún problema con eso. ¿Por qué quería irme? Pensé que mi aventura había terminado. Si me hubiese ido, solo habría sido al Real Madrid. Dejar el PSG era el siguiente paso lógico", desveló Mbappé, en L'Equipe.





Kylian Mbappé revient sur le dernier mercato et son transfert avorté au Real Madrid https://t.co/QULeVgbQnGpic.twitter.com/SOH7LEQ0E4 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 4, 2021





Tras sus declaraciones a RMC Sport, el ariete galo aclaró que nunca quiso "echar un pulso" a la dirección deportiva del PSG. "En ningún momento me comportaré mal pensando en que no me dejaron salir. Quiero demasiado el fútbol y tengo mucho respeto hacia el Paris Saint-Germain".





« Partir était la suite logique »



La une du journal L'Équipe de ce mardi 5 octobre https://t.co/hibGxFDXPvpic.twitter.com/tMD7oU9UZq — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 4, 2021

"No quería ser ingrato, quería mostrar gratitud con un club que me recibió con 18 años y me ha dado tanto estos cuatro", añadió. Kylian Mbappé no cierra ninguna puerta a su futuro. "La verdad de ayer no es la de hoy ni la de mañana. No sabemos lo qué puede pasar en el futuro", dijo.



Sobre su relación con el astro argentino Leo Messi, afirmó que "nunca me hubiera imaginado jugar con él". "Hay una jerarquía establecida, yo estoy de acuerdo en correr cuando Messi anda, no tengo ningún problema, nada más y nada menos estamos hablando de Messi".





Kylian Mbappé no sabe si seguirá en el PSG la próxima temporada.EFE





Finalmente, reconoció su incidente con Neymar, al que llamó "payaso" ante otro compañero por no haberle pasado el balón. "Lo que no puede haber es rencor. Los dos hablamos. En ese momento no estaba contento porque no me pasó el balón, también ha sucedido el revés", concluyó.