El oyente que escucha programas deportivos de radio con 20 años de retraso: "Messi, a la 1:15 horas"

En El Partidazo de COPE hablamos con Juan Morán, que escucha cada día programas de radio de hace 20 años: "No escucho programas de radio de 2023, estoy escuchando los de 2004 ahora; estoy en el 2 de agosto de 2004. El Madrid acaba de volver de Japón y tenía casi fichado a Vieira. Empecé por 2003 y escucho un programa cada día. Tú Juanma estás a punto de irte de vacaciones, has vuelto del Tour y te vas. Has entrevistado a uno que se va a hacer la vuelta al Mundo de ocho años y le pregunta qué se va a llevar en la maleta".

¿Qué contábamos hace 20 años?

Juan Morán nos hizo un repaso a qué estaba pasando en el mundo del deporte en ese 2004: La pelea de Laporta con Javier Tebas en una reunión de la Liga, la victoria de Florentino Pérez en las elecciones, la muerte de Jesús Gil o el Valencia, último campeón de Liga. De esa época recordamos la entrevista de José Ramón de la Morena a Florentino Pérez y su pregunta sobre el baloncesto, donde el presidente blanco demuestra que no estaba al tanto de la actualidad del equipo porque le dice a José Ramón que los blancos habían estado a punto de fichar a Kambala y Paco González le responde que ya estaba fichado.

Algo muy curioso que nos contó fue la entrevista que se le hizo a Leo Messi tras debutar con el Barcelona: "Una noche, después del Oporto – Barcelona, entrevistáis a Messi a la 1:15 de la mañana. Es muy curiosa la entrevista. Ese verano, el Barça está fichando a Etoo".

Otro momento que pudimos escuchar fue la entrevista de Juanma Castaño a Carlos Sastre tras una etapa en el Tour de Francia y el enfado del ciclista por las preguntas del actual director de El Partidazo de COPE.

Juanma Castaño le dijo a Juan lo curioso que será cuando dentro de 20 años, escuche esta entrevista de El Partidazo de COPE en la que él es el protagonista.