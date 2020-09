Cerezo, en El Partidazo de COPE: ¿Ve posible la llegada de Messi? "Con ilusión, todo es posible"

AUDIO - ENTREVISTA A ENRIQUE CEREZO, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El estreno en LaLiga Santander del Atlético de Madrid fue inmejorable. Goleada por 6-1 al Granada, debut demoledor de Luis Suárez y un Joao Félix en plan estelar. El presidente del conjunto rojiblanco, Enrique Cerezo, destacó en El Partidazo de COPE que "la felicidad es el Atlético es esa y otras muchas cosas. Todo es perfecto. Los goles de Luis Suárez en Tiempo de Juego suenan muy bien", bromeó.



"La gente hubiera enloquecido con el partido de ayer", añadió. Sobre si el equipo rojiblanco es candidato al título, Cerezo tiro de prudencia tras la goleada ante el Granada: "Cada temporada salimos con una intención clara e intentamos lo máximo. Tenemos una ambición que es quedar entre los tres primeros y hacer una gran campaña en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones. La plantilla es espectacular. El nivel es muy alto y, por eso, tenemos esa gran ilusión".



Cerezo también tuvo palabras de elogio para Joao Félix. "No es el jugador apagado de la temporada pasada. Es otra persona. Ha cambiado mucho su estilo y su actitud. Está en otra fase", indicó

Doblete de Luis Suárez en la goleada del Atlético en su debut liguero El Atlético comienza goleando en un partido donde Luis Suárez ha debutado con dos goles. Además marcaron Costa, Correa, Joao Felix y Llorente. 27 sep 2020 - 15:19

Cerezo recalcó, en El Partidazo de COPE, que el fichaje de Luis Suárez "no se complico" porque el "jugador ha jugado donde ha querido jugar". "Todo ha salido perfectamente bien. Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este momento no van bien las cosas en el Barcelona, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más", opinó.



"Hemos hecho una buena elección al traerlo. Fue un debut soñado. He visto a muchos jugadores debutando en el Vicente Calderón. Un debut así ha sido sinónimo de triunfo".



El directivo descartó la llegada de nuevos fichajes y cree que Diego Costa seguirá en el club rojiblanco. "Este año es triste en todos los sentidos. La economía ha hecho mucho daño en todos los equipos. Diego Costa es un jugador que le hace falta al Atlético de Madrid. La temporada es muy larga. Creo que sí, no hay que complicar las cosas. No creo que haya un cambio en el Atleti", comentó.



Y añadió que "las circunstancias de Cavani no han sido las mismas que las de Luis Suárez". "Es un jugador fantástic, pero cada cosa es diferente. No fue por mí ni por su hermano".



Preguntado por si ficharia a Messi, tras la llegada de Luis Suárez, Cerezo no descartó nada. "En la vida, si uno quiere... Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: 'Que vuelva a casa por Navidad'. Con ilusión, todo es posible".

Finalmente, Enrique Cerezo admitió que "el VAR no me gusta". "Tengo que aceptarlo, pero cuando se intenta solucionar un problema no es para añadir tres más", sentenció.