Sigue la entrevista a Dani Carvajal, en El Partidazo de COPE

Juanma Castaño entrevista a Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid y de la selección española, para hablar de la vuelta del futbolista con España tras su grave lesión de ligamentos.

¿Cómo estás?: Pues muy bien, muy feliz, muy contento de volver a estar aquí con con la selección, con mis compañeros y casi en una nube.

¿Cómo te enteraste de la convocatoria? ¿Te llama el seleccionador?: Me llamó, no te voy a engañar. Me llamó hace unos días antes y lo que comentó, creo que dio una entrevista y dijo que no me preocupase si no estaba en la lista, que lo importante era estar bien en octubre y de cara al Mundial. Yo ya le dije lo que lo que pensaba, que tenía ganas de volver, que me encontraba bien, pero que tampoco quería condicionarle en su decisión. Y la tarde anterior me llamó y me dijo que me llamaría por la tarde.... Y yo estaba con mi mujer y digo, 'pues ya me va a llamar para decirme que no, porque si fuese que sí, seguro que no, que no me llama'. Y nada, me llamó y me dijo que que estaba dentro, que que me esperaba con los brazos abiertos y una alegría grande.

¿Te habrías mosqueado si no te llama?: No, ni mucho menos. Ya el el simple hecho de llamarme

y decirme que sigue contando conmigo y que incluso si me hubiese dicho, 'Quiero que que cojas tu máximo nivel', no me hubiese enfadado, lo hubiese comprendido perfectamente.

Si tú fueras seleccionador, ¿habrías convocado a Carvajal para esta ventana de selecciones?: Es una pregunta difícil, pero sí.

¿Y a Rodri también?: Hay que ver muchas veces este tema de la selección, también se necesita gente pues que lleva un poquito más de tiempo, gente que igual pues jugadores que te aportan algo diferente o ese plus a lo que es un vestuario, que eso también es es muy importante.

Cómo han cambiado las cosas en en estos meses de tu ausencia, cuando te lesionaste, Lamine Yamal era un niño: En el club lo hemos sufrido este año, El chico está dando cambios en su juego a mejor a pasos agigantados y y disfrutándolo aquí en la selección.

Tú si le tienes que meter un grito, ¿se lo metes en la banda?: Claro, siempre con de manera constructiva, como tiene que ser. Creo que los compañeros estamos para eso, para ayudarnos y para cuando alguien te grita o te intenta corregir es es para el bien del equipo, no por molestar al compañero.

¿Cómo has vivido desde fuera la evolución que ha tenido un jugador de estas características?: Yo en mi caso no puedo compararme en ese sentido porque tan joven ya tiene la responsabilidad de ser prácticamente unos de los que lidera un club como el Barcelona. También es uno de nuestros mejores jugadores aquí en la selección y no es fácil de asumir, pero se ve que dentro del campo trabaja, sigue haciendo partidos excepcionales y me quedo con eso.

¿Viste lo de Vallecas?: No pude pero vi un poco las declaraciones del míster del Rayo y coincido un poco con él. No sé cómo es el protocolo en esos casos, pero que si no hay VAR, se le comunica a los dos equipos y lo asumes o esperamos a que se arregle, pero sí que es verdad que vivir ese momento creo que es un poco pues erróneo. Que nos sirva para aprender de cara de cara al futuro.

¿Te parece penalti a Lamine?: Parece un un lance del juego, yo no hubiese pitado penalti, pero tampoco hubiese pitado penalti en el Ciudad de Valencia a Balde

¿Y la mano de Güler?: Eso es un un parámetro que nos explican de que si es el mismo jugador y es una jugada inmediata, aunque tengas la mano pegada, te da en la mano, se tiene que anular. Eso nos lo explicaron y se ha aplicado como nos lo han explicado.

Ha empezado la temporada rara con el arbitraje: Nosotros llevamos tres jornadas y ha habido jugadas dudosas, también en el gol del Atlético fue un error porque era fuera de juego. También en el Ciudad de Valencia con la mano de Balde, que al final pues a mí me parece una posición bastante natural. Siempre va a haber polémica, con VAR o sin VAR. Yo creo que hay que intentar ser todos positivos, remar a favor de de lo que es el fútbol y poner facilidades para que se hable lo menos posible de estas jugadas y de estas polémicas.