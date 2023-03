Ezpeleta, en COPE: "Estamos hablando con el alcalde de Madrid para que haya un GP de motos en la ciudad"

El mundo del motor sigue de moda y hablamos con Carmelo Ezpeleta en El Partidazo de COPE





Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, la empresa española que gestiona MotoGP. Juanma Castaño habló con él del comienzo del campeonato de motociclismo y el polémico accidente de Marc Márquez en Moto GP, durante el GP de Portugal: "Están contentos con el nuevo formato aunque me da pena que haya tantas caídas. Las carreras son así, es por las ganas de hacerlo bien. Cuando vi la caída de Márquez, me parece una situación normal; Márquez arriesgó, no me pareció nada anormal". Sobre los nuevos pilotos, Carmelo afirmó que "tomarán el relevo de Rossi o Márquez; los futuros campeones ya están aquí".

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (L) del equipo Repsol Honda intenta ayudar al piloto portugués de MotoGP Miguel Oliveira.EFE





¿Un Gran Premio en Madrid?

Carmelo Ezpeleta reconoció en El Partidazo de COPE que están negociando para hacer un Gran Premio de motociclismo el mismo fin de semana que la Fórmula 1: "He hablado con Stefano Domenicali para hacer un campeonato de F1 y de motociclismo el mismo fin de semana en el mismo circuito. Le estamos dando vueltas". Además, reveló que también se está estudiando un Gran Premio en Madrid: "Stefano me ha hablado para un circuito en Madrid y he hablado con el alcalde de Madrid. Tenemos que ver porque necesitamos escapatorias más grandes que son más difíciles en circuitos no permanentes. Tenemos contrato hasta 2027 con los circuitos; sería para más tarde".

Los mecánicos ya no podrán subirse a una valla para celebrar un podio o una victoria.Cordon Press





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Bagnaia, Acosta y Holgado primeros vencedores de 2023



El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) y los españoles Pedro Acosta (Kalex) y Daniel Holgado (KTM) se convirtieron en los primeros vencedores de la temporada 2023 al adjudicarse la victoria en sus respectivas categorías del Gran Premio de Portugal de motociclismo disputado en el circuito de Portimao.



El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), la "lió" en las primeras vueltas de carrera con el portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP) y aunque éste quería ejercer de "ídolo local" y tiró con fuerza para intentar romper el grupo desde el principio, pero en la curva tres de la tercera vuelta el piloto de Repsol Honda intentó adelantar por el interior a Jorge Martín, se fue largo, y embistió al portugués por la espalda, que se fue violentamente al suelo, mientras que Martín pudo esquivar la situación pero perdió muchas posiciones (decimosexto).



Con Márquez, cuyo incidente puso bajo investigación Dirección de Carrera de inmediato -luego tuvo una reunión con Marc Márquez-, y Oliveira fuera de carrera, "Pecco" Bagnaia logró unos metros de ventaja sobre otro español, Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), que se vio beneficiado de las ausencias de Marc Márquez, Miguel Oliveira y Jorge Martín.



Ambos consiguieron unos metros de ventaja sobre el grupo encabezado por el australiano Jack Miller (KTM RC 16), en el que también estaban el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22) y el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), que acabaron siendo los protagonistas de la carrera junto al francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23).



Poco a poco "Pecco" Bagnaia fue consolidando su ritmo sin que Maverick Viñales pudiese neutralizarlo e impedir que el italiano se marchase por su segunda victoria del fin de semana para comenzar el campeonato como sólido líder y tras él, cómodo en la segunda posición, acabó Maverick Viñales, con Marco Bezzecchi tercero.



En el grupo perseguidor se acabó imponiendo Johann Zarco, mientras Jorge Martín intentó remontar tras el percance en el que se vio envuelto con Marc Márquez y Miguel Oliveira, pero acabó por los suelos cuando era undécimo, como también cayeron Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).



El español Pedro "Tiburón" Acosta (Kalex), considerado por todos como el gran favorito al título de Moto2 en 2023, protagonizó el "primer mordisco" para lograr ese objetivo al vencer con claridad, con más de 1,3 segundos a su inmediato perseguidor, su compatriota Arón Canet (Kalex) y en casi cinco segundos al tercer clasificado, el italiano Tony Arbolino (Kalex), para sumar su cuarta victoria en Moto2 y la décima de su carrera deportiva.



El español Daniel Holgado (KTM) logró su primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo al vencer en Moto3, por delante de su compatriota David Muñoz (KTM) y del brasileño Diogo Moreira (KTM), que da a Brasil su primer podio desde el último que lograse su compatriota Alex Barros en el circuito italiano de Mugello en 2007.