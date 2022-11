Moyá, sobre Nadal: "Firmo cada año ganar 2 Grand Slams y que termine perdiendo todos los partidos del Masters"

Rafa Nadal acabó su periplo en Turín con una victoriasobre el noruego Casper Ruud por un doble 7-5. El tenista balear entrenó bien estos días, pero no lo ha sabido trasladar luego en la competición. "No ha sido el torneo esperado, honestamente. Cuando juegan los ocho mejores del mundo son cosas que pueden pasar. No estamos muy acostumbrados con Rafa. Aprender de esto y que sirva para llegar lo mejor posible al 2023",dijo el entrenador de Rafa, en El Partidazo de COPE.

Pese a quedar eliminado en la fase de grupos de las Finales ATP, Moyá dijo que "Rafa está muy motivado, con ganas, seguro que lo va a dar todo para hacer un gran año. Ha ganado dos Grand Slams y sigue siendo muy competitivo", apuntó.





Nadal logró volver a la senda de la victoria tras una inusual racha de cuatro derrotas seguidas. "Es mejor ganar que terminar perdiendo los últimos cinco partidos que ha jugado. Son 200 puntos. Es como ganar un ATP 250. Mentalmente te ayuda a ver que sigues siendo competitivo. Acabas de ganar al cuarto jugador del mundo. Siempre da confianza".

Cómo se trabaja a nivel psicológico, tras las dos derrotas ante el estadounidense Taylor Fritz y el canadiense Felix Auger-Aliassime; responde Carlos Moyá. "No es fácil. Son muchas cosas que van pasando durante todo el año. Había entrenado bien, pero no ha estado en su mejor momento un poco por las condiciones que hay aquí y por los rivales. Aquí no hay margen para recuperar. Va todo muy rápido. Si no estás fino se te escapa el partido".







Pensando en el futuro. el técnico mallorquín explicó el plan de Rafa para 2023. "Va cumpliendo años y ya no existen las pretemporadas al uso. Intentamos hacer pequeñas pretemporadas durante el año que le permitan seguir aguantando. Cuidamos mucho las cargas y los descansos Seleccionar bien los torneos que va a jugar; ir viendo, tener cintura para ir corrigiendo cosas durante el año...", comentó.





Rafa Nadal, durante el partido de las ATP Finals frente al canadiense Auger-Aliassime





¿Último baile en París?

El Abierto de Australia será el primer torneo del Grand Slam de 2023. Para Roland Garros "falta mucho". "¿Un favorito? No tengo otra opción que decir la de Rafa. Los que estaban siempre siguen estando. La historia, el sitio y la tradición nos dice que Rafa si llega en condiciones es uno de los jugadores siempre a tener en cuenta".

¿Será el último Roland Garros de Rafa? "Hay que preguntárselo a él. Por mucho que firme cosas, no pinto nada. Que gane y luego seguimos bailando", concluyó.