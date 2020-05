Ángel Torres, en El Partidazo de COPE: "Si tenemos que tener 23 jugadores en vez de 25, así será"

AUDIO - ESCUCHA LA ENTREVISTA A ÁNGEL TORRES, PRESIDENTE DEL GETAFE, EN EL PARTIDAZO DE COPE



Ángel Torres, presidente del Getafe, ha anunciado este jueves que los abonados no pagarán la próxima temporada. "Es una decisión que tenía tomada hace unos días. No íbamos a cobrar en los partidos de LaLiga. Ya veremos de dónde sacamos el dinero, si tenemos que tener 23 jugadores en vez de 25, así será", ha manifestado el máximo responsable del conjunto azulón, en El Partidazo de COPE.



También ha hablado de las fechas de la vuelta del fútbol que ha adelantado El Partidazo de COPE. "Hablé con Javier Tebas. Me dijo: 'No seas nervioso, en cinco días sabes cuándo empieza'. Es medio cierto, pero no definitivo. Ahora falta que las televisiones decidan los días".



Además ha declarado que "ningún presidente ha planteado que no quería volver a jugar". "Es bueno para la economía del país. Es algo que el país necesita".



Y ha dejado claro que "por ética" no permitiría que un club que se haya acogido a un ERTE fiche a jugadores del Getafe. "Lo respeto porque es una ley que se puede acoger cualquiera, pero no es ético. El fútbol tiene que ser una patronal fuerte. Tebas sabe que hay cosas que no se pueden permitir. Hay que cuidar el fútbol".

Ángel Torres ha reconocido que su equipo "estaba en un gran momento" antes del parón liguero. "Vamos a intentarlo. Hay tiempo para recuperar, pero nos va a costar. Sería un éxito jugar dos años seguidos en Europa".



Sobre la eliminatoria de octavos de final que tenía que enfrentar al Getafe contra el Inter de Milán en la Europa League, ha asegurado que "jugaríamos el 2-3 de agosto en Italia y el 6-7 del mismo mes en Madrid. La UEFA necesita fijar el calendario de las eliminatorias que quedan. La UEFA es la que mejor que se ha portado. Aquí teníamos que jugar por narices. Eso se explicará bien algún día".





En declaraciones a El Partidazo de COPE, el máximo mandatario del Getafe ha mandado un mensaje al presidente de la RFEF, Luis Rubiales. "Nunca he hablado con él. No creo que Casillas gane a Rubiales en las elecciones. Los presidentes de las territoriales cambian de chaqueta, pero no de votos. Rubiales tendría que ser muy malo y muy torpe para perder las elecciones", ha agregado, Ángel Torres, en El Partidazo de COPE.