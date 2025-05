Un mosso d’esquadra desvela la reacción de la conductora que provocó el atropello antes del Espanyol - FC Barcelona

Publicado el 15 may 2025, 23:59

Cornellà vivió una noche marcada por el caos y el miedo minutos antes de que diera comienzo el derbi Espanyol - Barça, partido que decidía quién se alzaría con el título de campeón de Liga 2025. En medio del ambiente festivo y de alta tensión que suele acompañar este tipo de encuentros, un suceso inesperado puso en alerta a los servicios de emergencia y a los Mossos d'Esquadra: una conductora arrolló a una multitud de aficionados del Espanyol dejando al menos 14 heridos, uno de ellos grave, según las primeras informaciones.

La situación se tornó aún más preocupante cuando se conoció que la mujer que iba al volante había sido increpada por los seguidores y atacada con objetos contundentes antes de perder el control del vehículo. La reacción, según relatan los testigos y los agentes, fue fruto de un “ataque de pánico”, tal como explicó en directo en El Partidazo de COPE el portavoz sindical de los Mossos, Toni Castejón.

Los Mossos d'Esquadra en el momento del atropello

“Quería pasar por una zona donde había muchísima afición del Espanyol. Han empezado a increparla, a tirarle absolutamente de todo, han roto los cristales con lanzamientos… Y lo que le ha sucedido a la chica es que ha tenido un ataque de pánico”, detalló el portavoz.

Un ataque de pánico

La escena tuvo lugar a escasos metros del RCDE Stadium en Cornellà, donde más de mil personas se concentraban para animar al equipo blanquiazul. En medio del gentío apareció el coche de una mujer que, sin quererlo o sin conocer la zona, acabó rodeada de aficionados que comenzaron a arrojarle objetos. Pese a la intervención de la Brigada Móvil de los Mossos, que trató de separar a la gente y proteger el vehículo, la conductora aceleró repentinamente.

“Aunque ya estaban los agentes empezando a proteger el coche, ha arrancado, y con las imágenes tan dantescas que hemos visto… Por suerte podrían haber sido mucho peores”, lamentó Castejón, confirmando que la conductora fue detenida y permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Los heridos explican lo ocurrido

Uno de los heridos, Álex, relató también en El Partidazo su experiencia. Fue alcanzado por uno de los objetos lanzados y sufrió una herida sangrante en la cabeza:

“Apareció un coche con una mujer dentro. Le han empezado a tirar cosas, y uno de los objetos me ha dado a mí en la cabeza. He visto que tenía sangre y ya sabía que me la había abierto”, explicó.

Los Mossos d'Esquadra atendiendo a un herido en el atropello

El joven, atendido por Cruz Roja y evacuado al hospital Sant Joan de Déu, aseguró que no conocía personalmente a ninguno de los arrollados, pero confirmó que otras personas habían resultado heridas de diversa consideración.

Este tipo de situaciones, según el portavoz de los Mossos, obligan a reflexionar también sobre lo que ocurre antes del incidente principal, ya que la agresividad de algunos hinchas puede desencadenar reacciones imprevisibles:

“Lo hemos visto en manifestaciones en Estados Unidos y en muchas partes. La gente entra en pánico. Evidentemente, se tiene que sancionar, no se puede defender esta situación, pero la fase previa no la olvidemos”, insistió Castejón.