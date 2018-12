Alejandro Valverde, en El Partidazo de COPE: "Sigo viendo el final y me pregunto dónde voy tan pronto"

Alejandro Valverde, campeón del mundo de ciclismo, ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE para recordar ese día de la victoria y lo que tiene por delante este año con ese maillot arcoiris: "Todavía asimilando y disfrutando de este maillot, es la leche".

LLEGADA AL SPRINT

"Me sigo emocionando y sigo diciendo dónde iba tan pronto. Sabía que era más rápido que ellos y era difícil que me remontaran".

¿DÓNDE ESTÁ LA MEDALLA?

"Está bien puesta en casa. Esta medalla es especial. El resto están bien guardadas, pero esto es especial".

¿QUÉ ES LLEVAR EL ARCOIRIS?

"A muchos actos no puedo ir, sigo activo y pensar en el 2019. Estoy muy agradecido a todos".

RENOVACIÓN DE MOVISTAR

"Nos da tranquilidad y así llevamos la M grande con orgullo".

FUTURO

"Eusebio me ha dicho que me guarde, que todavía soy joven y que me cuide, por eso hago Giro y Vuelta y eso me gusta. Ir a la Vuelta no puede fallar. El Giro me encantó y quiero volver. Algún día no estaré, pero hay relevo generacional y lo harán lo mejor posible".

¿CÓMO QUIERE SER RECORDADO?

"Persona sencilla y cercana y que ha hecho disfrutar a los aficionados todo lo que ha podido".

TRICEFALIA EN MOVISTAR

"Nos entendemos bien y está bien repartir las grandes vueltas así".