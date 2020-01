Guti, en El Partidazo de COPE: "Si Casillas se presentase a la Federación, le votaría"

El Almería ha derrotado este jueves al Real Oviedo por 2-0 en el último partido de la 23ª jornada de LaLiga Smartbank. El conjunto andaluz se coloca a una victoria del líder, el Cádiz. Pese a la victoria, el técnico José María Gutiérrez ha pedido más al equipo.



"Hoy no ha sido de los mejores partidos. No he visto la jugada del penalti. Al final, unas veces te dan y otras te quitan. El Almería ha ido a por la victoria", ha comentado el entrenador madrileño, en El Partidazo de COPE.



El Almería, segundo en LaLiga Smartbank, fija su objetivo en el ascenso directo. "Los equipos están más cerca. Ya no es tan fácil ganar. Hay que pensar en nosotros, lo de atrás vienen apretando fuerte".



Sobre la relación con el jeque del club, José María Gutiérrez 'Guti' ha reconocido, en El Partidazo de COPE que es "una persona que le encanta el fútbol y este proyecto. Las cosas las está haciendo bien. Nunca he estado en su casa. Siempre lo he visto en hoteles".

"La mayoría de la gente me sigue llamando Guti. No me molesta, pero yo soy José María Gutiérrez. Guti es el nombre futbolístico", ha dicho sobre la petición que hizo a los medios de comunicación de que le llamen por su nombre completo y no por su apodo futbolístico.



Jose María Gutiérrez votaría a Iker Casillas si se presentase a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. "Le votaría. Lo haría bastante bien. Tiene carisma. Le votaría hasta para entrenador del Real Madrid".

"Veo espectacular al Real Madrid esta temporada. Zidane ha dado con la tecla. Ha hecho que los jugadores se enchufen después de perder en Mallorca". Sobre un futuro en el banquillo madridista, el técnico del Almería ha añadido: "Lo único que me preocupa es enfrentarme al Real Madrid el año que viene".



Finalmente, José María Gutiérrez ha valorado el fichaje de Quique Setién por el Barcelona. "Da el perfil para entrenar al equipo".