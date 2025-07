Elías Israel le pide a Xabi Alonso más minutos para un jugador clave en el Real Madrid: "Me daría pena"

El Real Madrid completó con una victoria por la mínima su partido de octavos de final del Mundial de Clubes ante la Juventus, un duelo en el que el protagonista volvió a ser Gonzalo, el joven delantero de la cantera que está aprovechando cada minuto para hacerse importante en el primer equipo de cara a la próxima temporada.

El gol del canterano no solo decidió el encuentro, sino que reaviva el debate sobre su papel en la plantilla de cara a la próxima temporada.

Teniendo en cuenta que fue el partido en el que reapareció Kylian Mbappé, que será el '9' titular durante la temporada, Elías Israel valoró en El Partidazo de COPE el que está teniendo el delantero y cómo se está ganando por méritos propios ser un futbolista importante para Xabi Alonso: "Ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, que es que te funcione la columna vertebral. Y a Xabi Alonso le están funcionando Courtois, Hausser, Valverde y Gonzalo, que es la columna vertebral del equipo".

AP / Cordon Press Gonzalo celebra su gol, en el Real Madrid - Juventus

Israel destacó que esa base sólida permite al técnico construir un equipo competitivo, y destacó que, pese a una primera media hora floja ante la Juventus, hubo muchos motivos para el optimismo. Uno de ellos, sin duda, es, precisamente, Gonzalo: "Especialmente el de Gonzalo, que para mí abre un gran debate. Se tiene que quedar. Para mí es un jugador que si se queda es para jugar".

Cuando todos los debates apuntan a la titularidad incontestable de Kylian Mbappé cuando se encuentre en plenas condiciones, y que el papel de Gonzalo puede quedar relegado al que tenía, por ejemplo, Joselu, el periodista no vaciló con su propuesta. Pide que no sea un jugador residual: "Me daría mucha pena que este jugador fuese para jugar 15-20 minutos. Creo que está a un nivel y demuestra que el Real Madrid, con un delantero centro de referencia, mejora muchísimo como equipo. Le da muchas cosas a los demás".

EFE Kylian Mbappé fue máximo goleador de la pasada temporada y se llevó la Bota de Oro.

Queda claro que el futuro de Gonzalo todavía no está decidido. Con el mercado de verano completamente abierto, está por verse si Gonzalo García decide seguir creciendo en el Real Madrid con un papel más secundario o si sale cedido para explotar en su totalidad en otro equipo en el que pueda ser titular.

Con el gol de este martes, Gonzalo suma ya tres tantos en cuatro titularidades a lo largo del presente Mundial de Clubes con la camiseta del Real Madrid.