El ejemplo de Santi Cañizares a Vinicius Junior cuando tenga un problema con la grada de un estadio: "Jamás"

Este lunes vivimos una nueva polémica con Vinicius y su próxima visita a Valencia, donde el Real Madrid se enfrentará el sábado 2 de marzo a las 21:00 horas. Netflix está preparando un documental sobre el futbolista brasileño, aunque el Valencia le ha negado el acceso. Santi Cañizares habló sobre esta circunstancia y puso su ejemplo en El Partidazo de COPE.

Audio

La reacción de Paco González a toda la polémica de Vinicius en Mestalla: "La madre de todos los pollos" El partido entre el Valencia y el Real Madrid estuvo marcado por toda la polémica relacionada con Vinicius, desde insultos racistas al jugador, su expulsión y provocación al campo. 21 may 2023 - 21:14

El club asume que la idea de la productora era mantener una cámara durante todo el partido en busca de cualquier reacción contraria a Vinicius de la Grada de Animación, en la que estaban los aficionados que le insultaron en mayo. Le deniegan la entrada, entre otras cosas, porque carece de derechos sobre el juego.

En mayo de 2023, Valencia y Real Madrid se enfrentaban en la 35ª jornada de Liga. Cuando el partido iba 1-0 y se llegaba al minuto 73, Vinicius denunciaba al árbitro que había recibido insultos racistas por parte de la grada ché, e incluso señalaba directamente al autor de dichos insultos, haciendo el gesto de mono del aficionado.

En ese partido, el brasileño acababa expulsado después de una tángana con jugadores del Valencia. Con ese recuerdo se vuelve a producir una visita de Vinicius a la ciudad del Turia con el ambiente caldeado tras varias portadas polémicas que han dedicado los medios locales. Santi Cañizares puso los puntos sobre las íes en El Partidazo de COPE.

El ejemplo de Santi Cañizares

"La imagen que se trasladó de Valencia, de la ciudad de Valencia a nivel internacional, dista mucho de la que es en Valencia, como en todas las ciudades de España", comienza su reflexión Santi Cañizares, "yo creo que hay que hacer un trabajo en contra del racismo permanente y sucedieron cosas muy feas, como por ejemplo fue la llegada del autobús del Real Madrid".

Vinicius señala a los aficionados que le insultaron

Santi Cañizares defiende que "ese comportamiento a lo mejor es áspero, hizo que estuviera muy irascible ya luego, dentro del terreno de juego y tuviera un comportamiento poco deportivo": "Pero en un juicio, además, declaró que todo el mundo le había cantado mono y la imagen de Valencia se perjudicó tremendamente en todo el mundo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El exportero pone un ejemplo: "Hace cuatro días hubo un incendio en Valencia y hoy, entre esas basuras que hay en redes, he visto a alguien que se ha dedicado a recopilar todos los muchos mensajes de gente brasileña hablando de justicia divina, de que tenían que haberse quemado todos, etcétera".

"En realidad nos importa un pimiento, pero lo que sí tenemos claro es que la imagen que se que se ha trasladado a la ciudad de Valencia, no tiene nada que ver con lo que es Valencia", defiende Santi Cañizares: "Es una ciudad multicultural que la visitan millón de personas a lo largo del año de todos los países y de todas las razas".

"Jamás"



El comentarista de Tiempo de Juego y tertuliano de El Partidazo de COPE señala que, "como en todas las ciudades españolas, hay personas por educar": "Y lo que sucedió en el autobús, cuando bajaron del autobús al estadio, con mucha gente ahí cobijada por las masas y demás gritándole mono a Vinicius fue lamentable".

Sobre ese suceso, aclara que "los primeros que lo lamentamos somos los que vimos aquí": "Trasladamos esa imagen, pero esa imagen no es común". Santi Cañizares pone su propio ejemplo para defenderlo: "Mira, yo me teñí el pelo un día y recibí muchos insultos homófobos, muchísimos, en todos los campos de España".

"Jamás se me ocurrió decir que en aquel campo en concreto la afición es homófoba", recuerda, "sí dije en muchas ocasiones que hay un grupo de gente que no tenía que estar en los estadios". El exportero explica que "entonces se podía insultar mucho más que ahora y se permitía insultar".

Santi Cañizares hace una reflexión para terminar: "A mí no se me ocurría en campos, donde realmente pasa lo mismo, culpar a todo el estadio porque me han tirado, por ejemplo, un asiento desde la grada que si me pega en la cabeza me mata. Yo nunca he dicho esa afición es... No. Ese grupo, esa persona".