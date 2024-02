El Valencia niega la entrada a Netflix para grabar imágenes del documental de Vinicius JR

El Valencia ha confirmado que denegará el permiso a Netflix para grabar imágenes este sábado durante el Valencia - Real Madrid, partido de la 27ª jornada de Primera. Estas imágenes estarían destinadas a formar parte del documental que la productora está rodando sobre Vinicius JR.

En un primer momento, el Valencia no iba a poner problemas para el acceso de los equipos de Conspiraçao, una de las mayores productoras brasileñas que se encargan del rodaje en colaboración con Netflix. El acceso de los medios de comunicación para los partidos de Primera suele ir a cargo de LaLiga, pero en este caso el Valencia ya habría informado a la competición que no permitirá el acceso a la productora brasileña. Fuentes de LaLiga han explicado que para acreditar a un medio de estas características hace falta el consentimiento de los dos clubes participantes en el partido por lo que al no dar el suyo el Valencia no se tramitará la acreditación.

?? ÚLTIMA HORA I El @valenciacf denegará el acceso a Netflix a Mestalla para grabar imágenes para el documental sobre Vinicius



? La productora brasileña Conspiraçao no podrá filmar nada durante el partido Valencia - Real Madrid del sábado



Desde el conjunto valenciano han anunciado que no quieren participar de manera indirecta en este largometraje y han expresado su deseo de que no aparezca material grabado dentro de su estadio. Todo a raíz de los graves incidentes que acontecieron la temporada pasada y los insultos racistas que recibió Vinicius JR por parte de algunos aficionados en Mestalla. Estos incidentes se saldaron con la expulsión para el resto de su vida de tres aficionados valencianistas, que además se enfrentan a un juicio por actos racistas.

El Valencia también denegó la participación de algunos de sus jugadores en el propio documental. Hugo Duro fue invitado por la productora, pero el club valenciano rechazó su participación para evitar cualquier tipo de polémicas alrededor del equipo. El Valencia se ha defendido y ha afirmado que su actuación con los aficionados que propinaron insultos racistas fue inmediata y ejemplar.