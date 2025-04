El duro ataque de Roberto Morales a uno de los titulares del Real Madrid ante la Real Sociedad: "No está para jugar en el Real Madrid"

El Real Madrid sufrió pero jugará la final de la Copa del Rey el próximo sábado 26 de abril ante el ganador de la semifinal que disputarán este miércoles Atlético de Madrid y Barcelona. Rüdiger fue el autor del gol clave en el minuto 115 de la prórroga. Con esta clasificación, los de Ancelotti siguen optando a lograr un triplete que no ha logrado en toda su historia.

EFE MADRID, 01/04/2025.- El defensa alemán del Real Madrid Antonio Rudiger (c) celebra su gol durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que Real Madrid y Real Sociedad disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/JUANJO MARTIN

Los de Ancelotti ganaron 0-1 en la ida y parecía que cerraría el pase a la final en su campo ante una Real Sociedad que no lleva una buena temporada, después de caer eliminada en la Europa League ante el Manchester United y de ser muy irregular en Liga, donde pelea por entrar en puestos europeos. Pero un gol de Barrenetxea en la primera parte igualaba una eliminatoria que Endrick volvía a colocar del lado del Madrid con un buen gol en el que picó la pelota por encima de Remiro.

Una segunda parte de locura puso a la Real Sociedad 1-3 con dos goles en los que Alaba fue protagonista negativo, pero Bellingham y Tchoaumeni lograban volver a poner por delante a su equipo eliminatoria (3-3). En el minuto 93, un fallo de Lunin lo aprovechó Oyarzabal para marcar de cabeza el 3-4 que mandaba la semifinal a una prórroga en la que Rüdiger evitó los penaltis.

EFE Rüdiger celebra el gol de la victoria del Real Madrid contra la Real Sociedad

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti reconoció que no estaba contento con los cuatro goles que recibió su equipo: "Encajar cuatro goles no es bueno pero es muy bueno marcar cuatro y pudimos marcar más. Somos un equipo con poco equilibrio pero con mucha efectividad en ataque porque marcar cuatro a la Real no es nada sencillo. Muchas cosas buenas, también hemos cometido muchos errores pero al final hemos cumplido".

La realidad es que la defensa del Real Madrid estuvo muy desacertada durante todo el encuentro. Lucas Vázquez falló en el primer gol, cuando perdió de vista a Barrenetxea. En el 1-2 y el 1-3, Alaba quedó muy señalado después de marcarse uno en propia parte cuando Pablo Marín tocó la pelota en línea de fondo, y después, cuando desvió un disparo de Oyarzabal que acababa en el fondo de la portería de Lunin. Por último, Camavinga tuvo uno de sus peores partidos como lateral izquierdo, siendo superado por Take Kubo.

EFE MADRID, 01/04/2025.- El defensa del Real Madrid David Alaba tras meter gol en propia puerta, el segundo de la Real Sociedad, durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que Real Madrid y Real Sociedad disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Chema Moya

el enfado de roberto morales

Roberto Morales, comentarista de El Partidazo de COPE, fue muy crítico con la actuación de Camavinga en el partido ante la Real Sociedad: "Paco, tú y yo somos amantes profundos de Camavinga, pero este chico ahora mismo no está para jugar en el Real Madrid. Ha vuelto a meter hoy unos fallos en salida de balón súper graves. Ha cometido… Alaba sale señalado en tres goles, y Camavinga en otros tres. Se van de él en el segundo, comete una falta en el tercero y se va a cubo también de él en el último de la Real. Ha estado lamentable del lateral izquierdo. No puede jugar ahí. Para mí, ahí está la responsabilidad defensiva del desastre que ha sido hoy el Real Madrid y la inseguridad que ha tenido".