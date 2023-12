La duda de Manolo Lama sobre la publicación de audios e imágenes del VAR de LaLiga: "¿Quién me lo demuestra?"

Este martes se confirmó un gran cambio para el fútbol español. En 2024, los aficionados podrán escuchar las conversaciones que mantengan los colegiados con los encargados del videoarbitraje. Los audios, tal y como explicaron en un comunicado oficial, se van a poder escuchar al final de cada día que se disputen partidos, pero nunca en directo, ya que la normativa de la IFAB lo impide. Este fue el asunto principal del día en El Partidazo de COPE. Los tertulianos dieron su opinión sobre el objetivo y Manolo Lama planteó una cuestión que creó controversia.





Las únicas conversaciones que se revelarán, en audio y vídeo, como reveló Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, serán las que mantengan el colegiado principal cuando esté revisando la pantalla del VAR para cambiar su decisión, pero no las demás. Los tenedores de derechos recibirán el bruto del partido completo, aunque evidentemente solo habrá audio cuando exista una intercambio de palabras. El estreno será en la próxima edición de la Supercopa de España, el primer título del año de 2024 a partir del 10 de enero, que se jugará en Arabia Saudí.

La publicación de audios e imágenes del VAR

De esta forma, tanto RFEF como CTA buscan mejorar una imagen dañada en los últimos meses de cara a las competiciones y a la toma de decisiones durante los partidos. "Vamos a exponer en público las grabaciones del momento de la revisión del monitor en cada partido", señaló Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, "todo el mundo podrá escuchar la conversación y ver qué protocolo se sigue para tomar la decisión final". Igual que se ha hecho ya en la Premier League, las conversaciones del equipo arbitral serán escuchadas al completo, dando información a todos.

Vale la pena recordar que, en rueda de prensa, el CTA desestimó la posibilidad de ver a los colegiados explicando algunas decisiones en rueda de prensa: "No, el árbitro no va a salir a hacer declaraciones". Y es que si saliesen y enfrentasen las preguntas de los medios, lo primero que "se le va a preguntar sobre algo que no ha tenido tiempo de visualizar", aseguraba Medina Cantalejo. La situación parece que ha hecho cambiar de idea al colectivo y han tomado una decisión con el objetivo de que terminen de estar siempre en el centro de atención. ¿Lo lograrán?

La duda de Manolo Lama



Hay entrenadores que ya están mojándose sobre la decisión, como Ernesto Valverde: "¿Se le puede meter el Photoshop a eso? Es una manera de tener transparencia con lo que se hace y se dice. Me parece que está bien. Yo creo que la gente piensa que detrás de todas estas cosas, cuando estás hablando por dentro, se piensa que se habla de cosas interesantes y realmente no. No creo que varíe demasiado, sólo para un poco más o menos de polémica. Será con buena intención, digo yo". En El Partidazo de COPEhay quien no ve esa "buena intención".





Manolo Lama fue muy claro con respecto a lo que puede suceder con estos audios y vídeos: "¿Quién me demuestra a mí que me van a pasar todos los audios de lo que ha ocurrido? ¿Quién?". Isaac Fouto le respondió rápidamente que "quién me demuestra a mí que en los vídeos de El Golazo (El programa de Manolo Lama en GOL Play) no hay nada trucado". El narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego señaló que "todavía no me los han exigido", para volver a preguntarse "quién me demuestra a mí que no van a editar los audios que envíen". Si pensamos ya en eso, mal hacemos", reflexionaba Fouto.