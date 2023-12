La sugerencia de Pedro Martín a Xavi Hernández por estar a favor de escuchar al VAR: "¿Por qué no?"

Este martes, el acuerdo entre la Federación Española de Fútbol y LaLiga podría suponer un paso al frente a favor de un fútbol más transparente, aunque no hay nada que garantice que acabe pasando lo contrario.

A partir del próximo 10 de enero, tanto en la Supercopa de España como en los partidos de LaLiga previstos esa misma semana, se podrán escuchar en tiempo real las conversaciones que mantienen los árbitros de campo y los árbitros del VAR. De esta forma, podrá saberse qué piensan sobre una jugada concreta o cómo la discuten.

La implantación del VAR en LaLiga, lejos de conseguir más justicia, la polémica sigue semana tras semana en boca, no solo de periodistas y tertulianos, sino también de los propios jugadores y entrenadores. Al final, situaciones que deberían ser lo más objetivas posibles, acaban siendo objeto de normativas contrarias a la lógica de la práctica del fútbol y de interpretaciones que terminan desquiciando a los equipos perjudicados.

Pedro Martín, una de las voces en Tiempo de Juego más críticas con el arbitraje español, también opinó de esta nueva medida que puede cambiar la forma de ver y evaluar el fútbol.

Xavi Hernández, a favor de la medida

Una de los nombres más representativos del fútbol español de los que se ha pronunciado este martes sobre esta nueva decisión ha sido Xavi Hernández.

El entrenador del Barcelona ha dicho, sin dudar, que quiere que se sepa lo que dialogan los árbitros en las jugadas que sean revisadas: "Es un paso a favor en el fútbol y para que la gente vea qué pasa entre los árbitros. Ser árbitro es muy difícil y cualquier ayuda para humanizarlos es fantástica para el fútbol".

Dentro del apoyo a esta medida, al mismo tiempo que reconoce las dificultades a las que se enfrentan los colegiados, Pedro Martín no entiende cómo el técnico del equipo azulgrana se muestre a favor: "Que diga que es magnífico escucharlos... ¿Por qué no ponerles un micrófono a ellos cuando hacen los cambios? Que le den un micrófono cuando diga 'Voy a quitar a Lewandowski porque es un zoquete'", sugirió "exagerando un poco".

El copresentador de Tiempo de Juego de este martres, Heri Frade, directamente cree que, "como sociedad, no estamos preparados para escuchar en directo las conversaciones del VAR".

Para Pedro Martín, no es una medida "que me quite el sueño pero si los árbitros quieren tragar, que traguen. Porque tragan con todo", criticó.

"Yo, si fuera árbitro, no tragaría porque eso supone convertir a los árbitros en protagonistas cuando ellos no lo son: los protagonistas son los jugadores", afirmó.