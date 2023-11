La razón por la que Pedro Martín no quiere escuchar los audios de árbitros del VAR: "No está para tonterías"

Los oyentes de El Partidazo de COPE fueron los primeros en escuchar que LaLiga y el Comité Técnico de Árbitros están a favor de escuchar las conversaciones de los árbitros con el VARdurante los partidos. La polémica que esta última jornada de la máxima competición nacional afectó principalmente a Celta y Granada. Los olívicos vieron como en el último minuto del encuentro les pitaron un penalti a favor y después corregían la decisión. Los andaluces sufrieron uno en contra por una acción en la que el jugador rival engañó al colegiado. Si se establece, sabremos lo que sucedió en ese instante.

Javier Tebas había hecho pública esta pretensión este mismo lunes: "El arbitraje es un tema que no termina e intentaremos cambiarlo. Con esta nueva gestión en la federación vamos a intentar buscar más transparencia. Hay que trabajar en que la gente entienda las decisiones que se toman, o por lo menos que en la liga podamos escuchar los audios del VAR". Hizo referencia a que en ligas como "la italiana o la inglesa los árbitros explican sus decisiones". Pedro Rocha, presidente de la gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pidió unión y asegura que "el colectivo es muy profesional".

Escuchar los audios del VAR

Según informó Isaac Fouto, el CTA está dispuesto a que se puedan escuchar las conversaciones del VAR, pero ahora falta la aprobación de la International Board. Lo que se podría escuchar sería el momento en el que el árbitro principal hablar con el árbitro que se encuentra en Las Rozas viendo las imágenes por la televisión. Esta es una petición de LaLiga, con la que la Federación también está de acuerdo, pero el organismo internacional tiene un texto en el que dice que los audios del VAR se pueden usar para fines formativos, para enseñar a los árbitros determinadas jugadas; e informativos, pero nunca en directo.

En las últimas semanas, se ha podido ver cómo la Premier League trabaja en este sentido. Un gol anulado a Luis Díaz durante el Tottenham - Liverpool por fuera de juego que no era sorprendió a todo el mundo cuando el VAR demostraba que estaba habilitado, pero no contradecían la decisión arbitral. El estamento arbitral inglés reconoció el fallo y lo justificó de un "error humano significativo"; sin embargo, sus explicaciones no fueron suficientes para el Liverpool, que reclamó los audios de los árbitros en la jugada. Las desvelaron dejando claro que hubo una confusión.

Pedro Martín no lo quiere

"Imagino que muchos de los que están ahí querrían que el árbitro saliese con un flotador, con un bañador amarillo", señala con ironía Pedro Martín, tras escuchar la noticia de Isaac Fouto, "admiro mucho la figura del árbitro, es la autoridad y la autoridad no está para hacer tonterías". A esto, Rubén Martín intervino en El Partidazo de COPE para preguntar si "no creéis que una parte de ese sueldo igual que el de los jugadores no viene ya solo del que paga la entrada en el campo, sino del que lo ve en la tele, y que esto da un mejor espectáculo televisivo".

Detail of VAR during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Cadiz CF and Sevilla FC at Nuevo Mirandilla stadium April 1, 2023, in Cadiz, Spain.





Ante esto, Pedro Martín expone que "estamos convirtiendo a los árbitros en las figuras del espectáculo con esto del VAR, ahora mismo está la gente más pendiente del árbitro que de los jugadores". David Sánchez le replicó señalando que no es por eso, sino "porque pitan mal". El especialista arbitral y en datos recalca que no, que es "por el VAR": "Los han convertido en un espectáculo, es la autoridad, el árbitro no está para dar espectáculo". Habrá que ver los avances desde la IFAB, pero con la pretensión de LaLiga y la RFEF, todo apunta a que se podrá escuchar a los colegiados.