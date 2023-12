La discusión entre Sergio y Benítez tras la polémica del Celta - Cádiz: "Le han devuelto todas"

Celta y Cádiz cerraron la 15ª jornada de Primera División este lunes con un empate(1-1) que es insuficiente para los dos equipos pero que deja mucho mejor sabor de boca a los gaditanos, que jugaron con diez hombres desde el minuto 33 por la expulsión de Chust. La roja fue muy polémica por dos razones: antes de la acción, hay una posible falta en el robo de balón del Celta, tras la cual Chust agarra en la frontal del área a Iago Aspas hasta derribarle y es cuando Gil Manzano decide echar al defensa del equipo gallego. La polémica viene porque en la jugada se encontraba Fali muy cerca.

Sergio González, muy enfadado con Gil Manzano

Tras el encuentro, el primero que habló fue Sergio González, entrenador del Cádiz, que criticó la actuación arbitral e insinuó que el árbitro favoreció claramente al Celta, después de las quejas de los gallegos por los arbitrajes en las últimas jornadas de Liga: "Nos están midiendo de una manera distinta a los demás, nos meten un estigma de que exageramos faltas, que perdemos tiempo...la vara de medir es distinta. Hay que hacer una reflexión; mis jugadores me dicen que el trato es distinto de un equipo a otro. Con la roja, es una falta a Roger que no señala y he hablado con Gil Manzano al descanso y creo que Fali llegaba. Es una acción para verla en VAR... nosotros nos jugamos la vida y nuestro puesto, ellos se juegan su prestigio. Al Celta le han devuelto todas, hemos sido el muñeco punching ball; Benítez no tendrá esa sensación que ha tenido en otros partidos".

La contestación de Rafa Benítez

Después, salía a hablar Rafa Benítez, entrenador del Celta, que lleva varias semanas quejándose de las malas decisiones arbitrales que han perjudicado a su equipo, penúltimo en la clasificación de Primera División: "Devolver todas serían muchas. Cada uno vemos las cosas con el cristal y el color que queremos. Las veces que se ha parado el partido, no es el tiempo real, que cada vez es menor y eso no beneficia al fútbol".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El Celta lleva sin ganar en Liga desde el 21 de septiembre, con una victoria contra el Almería. La realidad es que los gallegos están teniendo muchísimos errores que le conden a estar en los puestos de abajo, pero es verdad que han sufrido varias decisiones arbitrales difíciles de explicar y que han ayudado a la mala racha del equipo de Rafa Benítez.