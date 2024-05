¿Qué es una OPA hostil? La operación financiera que plantea BBVA sobre el Banco Sabadell

A primera hora de este jueves, el BBVA anunciaba una OPA hostil para absorber el Banco Sabadell, una operación inesperada en el mercado financiero español que debe analizarse con detenimiento.

En 'Herrera en COPE', el periodista de información económica y financiera de COPE, Fernando Mañueco, ha desgranado los puntos clave de una de las noticias del día.

En primer lugar, ha puesto el foco en las noticias de los últimos días: "El BBVA había intentado en los últimos días un acercamiento amistoso hacia el Banco Sabadell, le ofrecía una fusión consensuada, de mutuo acuerdo, pero la negativa del Banco Sabadell, que fue tajante y prefiere seguir en solitario, ha precipitado los acontecimientos".

Sin embargo, "esta oferta amistosa se ha convertido en hostil, es decir, BBVA lanza su oferta sin consentimiento del Consejo de Administración del Sabadell, se dirige directamente a los accionistas y va en contra del propio consejo".





En este nuevo contexto, "el BBVA mantiene los términos que había anunciado anteriormente en ese acercamiento amistoso al Banco Sabadell, ofrece como sabemos, una acción propia de nueva emisión, es decir, tiene que ampliar capital por cada 4,83 del Sabadell y no hay contraprestación en efectivo".

"Lo que no se va a mantener seguramente es la oferta de puestos en el Consejo y falta por saber donde se situaría la sede social del Banco Sabadell si es que continúa operando con esa marca", añade Mañueco.

Además, cabe destacar que "no suele ser habitual realizar este tipo de operaciones por las malas en el sector financiero, lo habitual es pactar, de hecho, el mercado esperaba que pese a todo hubiera negociaciones y que BBVA elevarse la oferta mediante la mejora del canje de acciones o aportando parte del pago en efectivo, al final no ha sido así, y BBVA lanza esta oferta hostil con la que quiere hacerse con al menos un 50% del capital".

Quién forma el Consejo de Administración del Banco Sabadell

Una vez que eso ocurra, hay que negociar en el consejo de esa nueva entidad quienes se sientan y cómo lo hacen. Y hay que tener en cuenta que la mayoría del Consejo de Administración del Sabadell está formado por fondos de inversión.

La clave es que "el blanco Sabadell de hecho no tiene núcleo duro, no tiene grandes accionistas que controlen grandes paquetes de títulos, su capital está muy repartido, el mayor accionista es el fondo BlackRock que tiene apenas un 3% del capital, así que la operación puede tener éxito, ya que se dirige directamente hacia los pequeños accionistas".

En cuanto al Consejo de Administración, "se mantendrá el de BBVA porque el Sabadell se va a integrar en el BBVA, ya no hay negociación, no hay acuerdo y, por tanto, no hay posibilidad de que BBVA le ofrezca puestos en el Consejo. Hace unos días, en la oferta mantenían una vicepresidencia, entre una serie de contraprestaciones, además del puro canje de acciones, pero eso parece que queda en nada".

Qué puede pasar con la marca Sabadell

Otra de las grandes preguntas es qué va a pasar con la marca Bando Sabadell, si seguirá existiendo o directamente todo se convertirá en BBVA: "seguramente en pocos meses la marca Sabadell quedará reducida a algunas localidades o zonas geográficas, pero lo importante es que Sabadell se va a quedar integrada en el BBVA y desde ahora será BBVA, habrá que ponerle una S al final a esas siglas y va a ir poco a poco comiéndose al Sabadell".