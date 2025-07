Miguel Rico detalla la decisión más importante que debe tomar Ter Stegen y cómo puede condicionarle: "No hay más salida"

El ‘Caso Ter Stegen’ está candente en este verano. El Barcelona ha fichado a Joan García como primer portero del equipo y ha renovado a Szczesny por dos años para ejercer de suplente, pero el alemán quiere seguir en el club azulgrana y cumplir el contrato que tiene firmado hasta 2028.

Tras llegar de vacaciones el alemán se ha perdido los entrenamientos por unos problemas de espalda que ya en 2023 le tuvieron de baja durante tres meses. Todavía la decisión no está tomada, pero tal y como contó Miguel Rico en El Partidazo de COPE, este martes, “el tratamiento conservador no ha funcionado y el consejo de los médicos del Barça quería que se operara para tratar de solucionar el asunto de una vez por todas”.

DPA vía Europa Press El jugador del Barcelona Marc-André ter Stegen participa en la jornada de entrenamiento antes del partido de la Primera División española contra el RCD Espanyol

“Sé también que han hecho consultas externas y todos los diagnósticos y coinciden con la opinión de los médicos del club. Lo último que me han contado hoy es que esta decisión, como contaba el colega, tiene que ser rapidísima, por lo menos si lo que pretende es operarse con la misma doctora que creo que se llama Amélie Léglise que es de Burdeos y que el 1 de agosto se marcha de vacaciones”, continuó explicando.

Por eso, “una vez más vamos a sacar el tema si el año que viene no hubiera mundial, porque a lo mejor eh el reposo este también sirve para confirmar que no hay más salida que el quirófano.”

"El mundial de su vida"

El problema al que se enfrentaría Ter Stegen es que “si tienes tres o cuatro meses de operación y aquí no juegas y se te cierra el mercado de invierno, se puede encontrar que en el mundial de su vida en el que Alemania parece que no tiene otro portero que no sea él para ser el titular de la selección se encuentra que se queda sin equipo y sin jugar el suyo”.

900/Cordon Press Ter Stegen, durante el Valladolid - Barcelona.

Aunque, eso sí, “al Barçá le vendría de perlas poder aplicar el 80% del salario en Fari Play Financiero para inscribir al fútbolista”. Hay que recordar que el Barcelona todavía tiene que inscribir a Joan García y al futuro fichaje Marcus Rashford.

