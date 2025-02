El detalle que sorprende a Paco González en la declaración de Rubiales por su juicio contra Jenni Hermoso: "El chaval lo ve en los labios"

Uno de las imágenes de la jornada en la que Luis Rubiales ha declarado ante el Juez por el presunto abuso y delito de coacciones contra Jenni Hermoso ha sido la intervención de un perito aportado por Rubiales, especialista en la lectura de labios.

El Catedrático en Derecho Penal, Emilio Cortés, habitual en cuestiones jurídicas en El Partidazo de COPE, es de la opinión de que el valor de la declaración de este intérprete no va a valer puesto que carece de título de perito.

Así ha explicado Luis Rubiales ante el juez el beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial: "Le pregunté 'puedo darte un besito' y me dijo 'vale'"

De hecho, durante un momento de la declaración, la fiscal aprieta al perito en el sentido de asegurar que conste en el acta y quedase a la vista de todo el mundo que esta persona carece de titulación y que nunca ha trabajado como tal.

Para Manolo Lama, se trata de una 'jugada' por parte de el expresidente de la RFEF "más para la galería, para que lo saquemos en El Partidazo de COPE y resto de medios".

Varias veces, el perito comentó que "no hay margen de duda en su conclusión" que tras ver un vídeo de TikTok, leyó cómo el Luis Rubiales le dijo a Jenni Hermoso "¿Te puedo dar un besito?" en el momento en el que agarraba a la jugadora de la cabeza antes de besarla en los labios.

Un experto en lectura de labios propuesto por Rubiales asegura que le dijo a Jenni Hermoso: "¿Te puedo dar un besito?"

El abogado de Jenni Hermoso, por su parte, le preguntó al perito si podría llegar a distinguir entre las palabras "besito, piquito, bonito o poquito". "Sí, se diferenciaría", aclaró.

Cabe destacar que las famosas imágenes que se difundieron rápidamente fueron las de RTVE y que, en este caso, fueron descartadas por el intérprete "al no ser tan claras" y que se obvió la respuesta de Jenni Hermoso, al parecer, al no existir ninguna imagen clara en la que se vea la respuesta de la jugadora.

LA INTERPRETACIÓN DE PACO GONZÁLEZ

Para Paco González, como expresó en El Partidazo de COPE, "yo creo que este hombre ha testificado verdad, porque es el que ha hecho cambiar lo de 'piquito' por 'besito'". González recordó la comparecencia pública que Rubiales en la RFEF en la que "dijo un millón de veces lo del piquito. Y el chaval dice que ve 'besito', y lo ve clarísimo. ¡Lo ve clarísimo!", repitió.

Una de las imágenes del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso

Rubiales aseguró, en otro momento de la declaración ante el Juez que se equivocó "porque yo estoy en una posición como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y metí la pata, pero si es que eso, a estas alturas, es una obviedad que desde el primer momento reconocí. Me he equivocado. Me comporté como un deportista que consigue un éxito, como uno más del grupo. En ese momento tenía que haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional, pero de ahí a que haya un delito, como usted dice...", afirmó Rubiales, que provocó otra reflexión de Paco González: "Esa frase sobre su comportamiento, si lo hubiera dicho en su momento, igual se había quitado problemas", una idea ratificada por Manolo Lama que, aludiendo al comunicado de Mapi León para justificar su acción contra la jugadora del Espanyol, Daniela Caracas, "Es que en este país pedir perdón es muy difícil y decir que 'me he equivocado' es muy complicado", finalizó.