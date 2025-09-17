El detalle del Real Madrid tras el partido frente al Marsella que resalta Paco González: "Es muy llamativo"

El Real Madrid inició su temporada en la UEFA Champions League con una sufrida victoria ante el Olympique de Marsella (2-1). Un triunfo con polémica, sobre todo después del segundo penalti señalado a favor del equipo blanco, en una dudosa mano de Medina tras un centro de Vinicius.

Penaltis que transformo Kylian Mbappé, aunque en ambos dos, Gero Rulli estuvo cerca de detener los lanzamientos. El delantero francés, de nuevo fue el mejor jugador del Real Madrid y posiblemente del partido.

EFE Mbappé celebra el segundo gol frente al Marsella

Es la segunda temporada de 'El Gallo' con la camiseta del equipo blanco y tras los dos goles frente al Marsella ha llegado a una cifra redonda, 50 goles. 44 en su primer año y en el inicio de esta temporada ya ha marcado 6, 4 en LaLiga y 2 en Champions.

PAco González analiza la "Soledad" de Mbappé

En los 5 partidos que ha disputado el Real Madrid esta temporada (5 de liga y 1 en Champions), el equipo de Xabi Alonso ha marcado 10 goles. Uno a Osasuna, tres al Real Oviedo, dos frente al Mallorca, otros dos en Anoeta y los dos de Champions.

Casi todos esos encuentros tienen un denominador común, Kylian Mbappé, que tan solo se quedó sin marcar ante el Mallorca, aunque el VAR le anuló un gol por un fuera de juego milimétrico. Además del francés, en el Real Madrid solo han marcado 2 jugadores más, Vinicius (2) y Arda Güler (2).

EFE Vinicius celebra su gol durante el Real Madrid-Mallorca

Una tabla de goleadores escueta para un equipo que genera muchas ocasiones de gol durante todos los partidos y que llama y mucho la atención a Paco González: "Lo más llamativo del Madrid es que Mbappé no encuentre un socio goleador ".

Para el director de Tiempo de Juego los que rodean al delantero parisino deberían ser capaces de ayudar en esa tarea y más "cuando generas 12 ocasiones en la primera parte, lo normal es que alguien más marque, te vas 2-0 o 3-0 al descanso y se acaba el problema. Pero me llama mucho la atención que solo está Mbappé".

