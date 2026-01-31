Rafa Nadal confía en Alcaraz para la final del Open de Australia: "Aunque la batalla ha sido larga, estoy seguro de que se recuperará"

Rafa Nadal recibirá este sábado un homenaje en el Open de Australia y estará presente en las finales femeninas y masculinas del torneo que ganó en 2009 y 2022.

El extenista de Manacor recibirá como reconocimiento un coche a medida, inspirado en sus dos títulos en Australia. Pero antes, concretamente, este viernes ha acudido a un evento donde ha hablado de la final que jugarán Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que vencieron a Zverev y Sinner en semifinales.

"Lo de hace cuatro años es pasado y yo no acostumbro a mirar hacia atrás, ni a vivir con nostalgia. He venido aquí para disfrutar del tenis desde otro punto de vista y lo que pasó, pasó", dijo Nadal respondiendo a una de las preguntas realizadas por Ángel García.

Y agregaba: "El partido fue emocionante, tuvo un poco de todo y también de drama por lo que pasó a Carlos en el tercer set. Y después, como es lógico en estas situaciones, sufrió unos calambres que consiguió superar".

Nadal quiso ir más allá y comentó: "Al final, el partido tuvo todo lo que tenía que tener para que la gente se involucre y para que genere interés y emociones en las personas que lo están viendo. Y esa semifinal fue uno de esos partidos. Estoy feliz por Carlos y le deseo lo mejor para la final".

Sobre el cansancio que pueden sufrir tanto Alcaraz como Djokovic, comentó: "Estoy seguro de que se va a recuperar, aunque haya sido una batalla larga. Además, la otra semifinal tampoco fue una batalla corta y creo que tiene más posibilidades de recuperarse mejor que Novak Djokovic".

Y el espíritu que ha invocado Alcaraz del partido que disputaron Nadal y Verdasco en 2009, el balear señaló: "Cada uno hace su camino y es evidente que cuando sucedió él era muy jovencito y no era consciente de nada. Pero cuando eres un niño y has crecido viendo lo que hacen otros, pues de alguna manera te puedes inspirar y coges pasión por lo que has visto. Y es algo que a mí me sucedió y que podría pasarle también a Carlos".