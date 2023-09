El detalle que dejan las primeras palabras de Alexia Putellas con la Selección

La situación en la Selección se ha desencallado. La formación de la comisión mixta en la RFEF es un paso adelante, pero no es la solución definitiva. En la mañana de este miércoles se conocía que Mapi León y Patri Guijarro abandonaban la concentración, pero Alexia Putellas ha dejado claro que muchas de las que siguen no lo están pasando bien. Después de entrenar, ha reaparecido delante de los micrófonos y en el de COPE dejó claro lo siguiente: "No me quedo precisamente por estar a gusto". Estas palabras provocaron la reacción de Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE'.

Aun así, la gran reacción de este miércoles llegó a última hora de la tarde. La Real Federación Española de Fútbol, a través de Pedro Rocha, ha comunicado a Andreu Camps su cese, una decisión sobre la que reflexionó el presentador de 'El Partidazo de COPE'. De este modo, se cumple uno de los requisitos de las jugadoras para continuar yendo con la Selección. La reunión de las jugadoras con Víctor Francos, presidente del CSD, ha provocado que varias figuras afines a Luis Rubiales salgan del organismo. También llevó a que la RFEF reconociera que "no hemos logrado hasta ayer crear un clima de confianza con las internacionales".

El organismo presentó este miércoles la marca única 'selección española de fútbol' para igualar a los combinados masculinos y femeninos. El logotipo y la marca, con dos años de antigüedad, lo hará, además, ya de una forma totalmente uniforme, al incluirse de modo oficial la estrella conseguida por las recientes campeonas del mundo. Un cambio que, según el presidente de la RFEF, Pedro Rocha, no es anecdótico: "Más allá de un paso simbólico, queremos que suponga un cambio de concepto, y el reconocimiento de que el fútbol es fútbol, lo practique quien lo practique".

El detalle que destaca Juanma Castaño

"Hemos escuchado a dos compañeras decir que no se encontraban a gusto (Mapi León y Patri Guijarro). ¿Por qué las que os quedáis consideráis que estáis a gusto?", le preguntaron. "No me quedo precisamente por estar a gusto...", respondió con una media sonrisa la doble Balón de Oro, que avanzó que las jugadoras tomarán la palabra "muy pronto". "No será este miércoles, porque todavía quedan algunas reuniones", añadió Putellas, que prometió que este jueves la situación "quedará clara". "No sé dónde hablaremos, hay que verlo aún", puntualizó. Juanma Castaño comentó estas palabras en 'El Partidazo de COPE'.

Este jueves, a las 10:00, el equipo viajará en vuelo chárter hacia Gotemburgo y se ejercitará posteriormente en tierras suecas para continuar preparando el choque del viernes. La expedición se desplazará directamente desde el aeropuerto de Manises en Valencia, donde se encuentra concentrada en la localidad de Oliva desde el martes, con llegada prevista a las 13.30 horas. El plan de viaje inicial era que el combinado español viajara desde Valencia a Madrid y allí coger un vuelo directo a Estocolmo a las 10.00 horas, para medirse este viernes a la selección de Suecia, en partido correspondiente a la Nations League.

