La denuncia de un socio del Valencia al que el club le ha sancionado un año por insultos a la presidencia que asegura que no realizó

Hablamos en El Partidazo de COPE con Daniel Finnegan, un socio del Valencia que quiso denunciar que el club ché le ha sancionado con un año sin poder ir al estadio por unos insultos que afirma que él no realizó:

"Nosotros no insultamos. Mi hermano y yo vamos juntos al fútbol, con abonos que vienen de mi bisabuelo, entre el palco y los banquillos. Protestamos como todos. El día del Valencia – Real Madrid secundamos la protesta de fuera que era entrar en el minuto 19 y fue lo que hicimos. La sorpresa es cuando bajamos al descanso y uno de los miembros del club nos aparta y nos decía que esperásemos a que viniesen los de seguridad. De muy malas maneras nos pidieron que nos identificásemos sin darnos explicaciones y la Policía nos dijo que nos acusaban de insultar; nos quedamos perplejos, la Policía nos dijo que estaba todo bien y que volviésemos al asiento. Día después nos abre un expediente y propone un año de sanción al haber insultado, y presentamos una alegación que tendría que poner en pausa la sanción, pero el sábado no nos iban los abonos. Vamos a taquillas y nos tratan de una manera muy lamentable. Nos hemos dado cuenta de que no somos un caso único".