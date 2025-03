La denuncia del periodista Jon Uriarte contra los radicales de la grada del Athletic: "Son delincuentes, inadaptados, basura y hay que echarlos"

Este jueves se juegan en San Mamés el partido de vuelta entre Athletic y Roma, en el que el equipo vasco deberá remontar el 2-1 a favor de la Roma del duelo de ida, en los octavos de final de la Europa League.

San Mamés estará a reventar, en un momento en el que está siendo noticia lo que sucede en los últimos partidos, donde se vio un feo enfrentamiento entre parte la Grada de Animación, donde, en una esquina, se ubican los más radicales, y el resto de la afición. De tal forma que, en los partidos, hay una especie de batalla sobre si animar o no animar, presionar a un jugador o no hacerlo.

Al final, ese ambiente enrarecido llega al campo, y los jugadores lo notan y se enfadan, como lo dejó claro el propio entrenador, Valverde: "Es una situación que estresa, hay algo raro ahí".

EFE LEZAMA (BIZKAIA), 28/02/2025.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa previa al partido liguero del sábado ante el Atlético Madrid en el Metropolitano. EFE/ Miguel Toña

La radiografía de lo que está pasando la trazó este lunes la dibujó el periodista de la Cadena COPE, Jon Uriarte, que ha escrito varios artículos en El Correo sobre este asunto.

"En esa grada, hay gente de más de 58 ó 59 años, algunos menos... Que son los que mueven el cotarro. Son gente que viene de otros reductos violentos que hubo en los años 80 y 90. En todos los campos hemos tenido basura, y a nosotros nos tocaba una, que era esa".

"El problema que ha habido es que se han disuelto. Y detrás de las palabras Íñigo Cabacas (el joven que murió en 2012 por una pelota de goma de la Ertzaintza tras el partido frente al Schalke 04), yo escribí que aquello para mí era una barbaridad, que era un homicidio, si quieres, involuntario, pero que alguien tendría que haber pagado y luego el juicio no salió como esperaba la familia. Pero eso no es motivo para que busquen la excusa, y se pongan detrás de ello, utilizando el nombre de este chaval y de su familia, para hacer atrocidades", denunció Uriarte.

¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que están pidiendo? "Para empezar, van limitados de cabeza, aunque no son tontos del todo, a veces se limitan a cantar, pero ellos no entienden que llames 'españoles, hijos de…' o que llames 'franchute, hijo de…' o llames subnormal a un entrenador o a un jugador, que te multen. Entonces lo que pretenden es que el club pague esas multas porque ellos creen que es 'libertad de expresión'", explicó.

"El resto estamos cabreados primero, porque nosotros somos un club de fútbol, y en un club de fútbol admites al que se comporta según las normas del club. En este caso, no se aplican absolutamente las normas".

VARIOS JUGADORES DEL ATHLETIC, SEÑALADOS POR LOS RADICALES

Uriarte también recordó el motivo por el que señalan a jugadores de la propia plantilla del Athletic: "Cuando lanzaron bengalas, asociados con los amigos a los que les dejaron entradas, que eran otros ultras del Girondins de Burdeos, a raíz de eso, Óscar de Marcos e Iñaki Williams, fueron a hablar con ellos allí mismo y se lo recriminaron. Desde entonces, además, les ponen a caldo en las redes sociales. Y no te digo ya nada a Unai Simón, que fue muy claro".

Le sorprende que la hayan tomado especialmente con Unai Simón, "un tipo que ha dicho que no se iría del Athletic salvo que le echen".

"Ahora, nos llaman tribuneros a los demás y comepipas, porque dicen que no animamos", comentó antes de recordar que esta situación ya viene desde hace bastantes meses: "O sea, que los demás ya estamos muy hartos. Además hay que hablarles a la cara y decirles: 'largo de aquí'", sugirió.

En número, no son muchos individuos: "unos cuarenta, más o menos, los canallas, los duros", y manejan un sector en el que hay "chavales con abono joven amedrentados porque ellos mismos, durante los partidos, les han dicho que no animen porque estaban de huelga. O sea, que encima son piquetes".

Uriarte denuncian que proponen huelgas de animación "en partidos que nos jugamos la vida. Fíjate si serán mala gente y antiathletic, porque les da igual el fútbol y les da igual todo, que en una falta peligrosísima del Valladolid contra el Athletic (el Athletic iba ganando 1-0), se ponen a cantar sus consignas para que les defendamos a ellos y contra el presidente del Athletic".

EFE Nico Williams celebra el 1-1 del Athletic contra el Mallorca.

Por ese motivo, Uriarte también echa de menos más contundencia tanto por parte del presidente del club, Uriarte, y de Ernesto Valverde: "Hay unos aficionados que son normales y otros que son delincuentes. La directiva, muy rotunda para decir que es inaceptable, pero ¿ha hecho algo?", se preguntó.

"No puedes pelear contra gente que no entiende que no puedes meter una bengala. La cabeza no les da para más. Es gente inadaptada. Como mínimo, habría que no dejarles entrar, echarles del fútbol. Y me da igual que se diga que son cuatro. Todos los equipos tenemos basura. Hay que echarla, porque el fútbol está podrido", finalizó.