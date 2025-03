Ernesto Valverde, sobre la polémica en la grada de San Mamés: "Hay algo raro ahí"

El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, habló tras el empate del equipo ante el Mallorca sobre el conflicto que se mantiene en San Mamés entre una parte de la grada de animación y la junta directiva que preside Jon Uriarte, que provoca la desaprobación continúa del buena parte del resto del campo a los críticos, Valverde dijo que en el campo se vive como algo "raro".

"En el primer tiempo el ambiente era raro, pero si la gente no anima pues no anima. Pero que unos se peleen con otros es como que hay algo raro ahí, y esa situación no la hemos controlado", lamentó, en todo caso ya centrado en la eliminatoria europea del jueves ante el Roma, el choque de vuelta de octavos de final al que el equipo italiano llega con ventaja tras el 2-1 de la ida con gol en la última jugada.

"Queríamos una final en San Mamés y ya la tenemos. Y hay que aprovecharla", avisó, nada preocupado de que su equipo encadene tres partidos seguidos sin ganar, con dos perdidos. "No me preocupa porque estamos bien. Somos un buen equipo, hicimos un gran partido en Madrid, un buen partido en Roma y hoy hemos rescatado un punto", valoró.