Los titulares que ha dejado Del Bosque sobre el Real Madrid en "El Partidazo de COPE"

Vicente del Bosque ha jugado este miércoles 'El partidazo de COPE'. Pese a que el exseleccionador español intenta mantener siempre un tono comedido en las entrevistas, sí ha dado a Juanma Castaño su opinión sobre la situación actual del Real Madrid y ha dejado varios titulares. A continuación, destacamos las frases más destacadas de Del Bosque sobre la crisis del club blanco, a quién ficharía para la temporada que viene y qué opinión tiene de los tres entrenadores que se han sentado este año en el banquillo.

- "El Madrid tiene una excelente plantilla y tiene difícil fichar a jugadores mejores que los que ya tiene"

- "Es una plantilla muy buena. Hace dos años veíamos un equipo con gran proyección. Una plantilla con jóvenes promesas y Ronaldo, que decían que ya estaba amortizado. Este año, los veteranos no han tenido su punto de juego y ha faltado Ronaldo"

- "El futuro parece que va por Mbappé, pero me gusta mucho Neymar. Si tuviera que decidir a quién fichar eligiría a Mbappé. Parece que es un poquito más sensato. A Neymar hasta le imitaban los niños tirándose".

- "Los tres entrenadores (Lopetegui, Solari y Zidane) que han estado este año en el banquillo están capacitados para entrenar a un club como el Real Madrid. No sé si hay algún equipo de la talla del Real Madrid que haya tenido tres entrenadores en una temporada. El cambio de tanto entrenador es de las cosas peores que le pueden pasar a un club, le ha venido muy mal".

- "He tenido buen feeling con los tres. De hecho, mantengo algún contacto con ellos. Principalmente con Julen porque, además, vivimos en la misma calle".

- "Cuando un equipo está retorcido, que es lo que le ha pasado al Real Madrid, es muy difícil darle la vuelta"

- "No he ido al Bernabéu esta temporada. Yo no soy socio, y mis hijos son socios pero no van. Han sido 32 años en el Madrid y solo puedo hablar de bondades"