Del Bosque: "Entre Neymar y Mbappé, ficharía a Mbappé porque parece más sensato"

Le cuesta aparecer en público: No tengo mucho que decir. Veo los mismos partidos pero sin la intensidad de antes. Veo todos los que puedo y a veces dos a la vez.

¿Qué es lo que más le ha gustado?: Ha habido cosas malas y equipos que han hecho una buena temporada.

¿Qué hace durante el día?: Soy el chófer de mi hijo, no me aburro. Tengo muchos compromisos. Por las tardes estoy en casa.

¿Está feliz o lo echa de menos?: No la tuve como jugador ni ahora como entrenador. Me lo tomo con naturalidad y normalidad, no tengo ninguna nostalgia, he sido un hombre afortunado y privilegiado en el mundo del fútbol.

¿Mantiene contacto con futbolistas?: No, no, tengo amigos relacionados con el fútbol. Ha sido todo muy entretenido y muy concentrado.

¿Qué le parece lo que ve ahora?: La opinión la marcan los resultados, que es lo más ajustado.

¿No quiere meterse en charcos?: Hay veces que te hacen un titular de una cosa que dices de forma bondadosa y titulan ‘palo de del Bosque al Real Madrid…’. Si podemos obviar el tema del Madrid, mejor. Lo que le ha pasado al Barça en Liverpool nos ha pasado a nosotros en noches europeas.

¿Va al Bernabéu?: No he ido al campo. Yo no soy socio, mis hijos son socios pero no van. Han sido 32 años en el Madrid y solo puedo hablar bondades.

¿Qué le ha parecido el Madrid esta temporada?: Sé que puede ocurrir, el Madrid tiene una excelente plantilla pero los resultados no han venido acorde. El cambio de tanto entrenador es de las cosas peores que le puede pasar a un club, le ha venido muy mal; además los tres conocían al Madrid pero las cosas suceden.

¿Con Guardiola mantiene contacto?: No, no, pero me alegro que los entrenadores españoles lleguen ahí, como él y Javi Gracia.

¿Se le juzga distinto a Guardiola por sus ideas políticas?: Seguramente, por mucho que haga le van a considerar traidor, pero tiene todo el respeto.

¿Cómo ve la final de Copa?: Incierta. No voy a ir, aunque estoy invitado. Un equipo floreciente como el Valencia contra un equipo que ha podido decaer por lo de Liverpool, y que tiene muchas bajas, pero tiene el factor de Messi, que es extraordinario.

¿Cómo vio lo del Barça ante el Liverpool?: Me imagino a un Valverde advirtiendo de cómo iría el partido, pensarían que era imposible no marcar un gol.

¿Y en la final de la Champions?: Me parece mejor equipo el Liverpool, un fútbol más ágil.

¿Qué le parece Pochettino?: Se ha formado en España y se parece mucho a los entrenadores españoles.

¿Cómo ve la selección española?: No ha habido casi una derrota desde que nos fuimos, hace casi tres años. Creo que estamos en buenas manos. Tenemos equipo, buenos jugadores y tenemos posibilidades de poder llegar hasta el final.

¿Sería comentarista?: No. No podría hablar mal del Madrid ni de la selección española porque eso sería injusto.

¿No podría dirigir la Federación y la LFP?: De vez en cuando hay que saber escuchar, es bueno que el contrario tenga una opinión y que sepas respetarla.

¿Cómo ve la transición del Madrid?: El Madrid tiene una gran plantilla y es muy difícil fichar jugadores mejores. Y cuando dejes ir a los tuyos, harán muy felices a otras aficiones. Ha faltado Ronaldo y eso se ha notado.

¿Le gusta más Mbappé o Neymar?: Ficharía a Mbappé porque parece un poco más sensato…. A Neymar hasta le imitaban los niños tirándose.

¿Quién lo ha hecho mejor, Lopetegui, Solari y Zidane?: Están muy capacitados los tres.

¿Qué le parece el VAR?: Soy muy tradicional, creo que el VAR ha mejorado la justicia del fútbol aunque entiendo que haya gente desazonada.

¿Ha hablado con Casillas?: No he hablado con Casillas, le mandé un mensaje y parece que está mejor. Le deseo lo mejor a los dos.