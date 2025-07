La pregunta de Manolo Lama sobre las opciones de Gonzalo con la selección: "Y no he oído a nadie preguntárselo"

La polémica en torno a Gonzalo García, delantero del Real Madrid, originada por las declaraciones del seleccionador Luis de la Fuente, fue uno de los platos fuertes de El Partidazo de COPE de este martes.

De la Fuente justificó la idea de que, ahora mismo, no sería jugador para la selección absoluta alegando que debe acumular más experiencia en Primera División: "No hay que ir a la precipitación y el calentón por un rendimiento inmediato. Está haciendo méritos para pensar que puede ser un jugador con un futuro, pero lo más importante es no ir a la precipitación. Como dicen en mi pueblo, hay que hacer también un poco de 'mili' para ir ganándose la posibilidad y el derecho a estar ocupando un puesto en una selección fantástica", aclaró el seleccionador ante los medios.

Dennis Agyeman Luis de la Fuente, seleccionador nacional

Manolo Lama irrumpió con fuerza en el Tiempo de Opinión en El Partidazo de COPE, planteando una pregunta que podría llevar a una reflexión con un enfoque diferente para quienes critican que De la Fuente haya decidido, por el momento, pedirle tiempo para mejorar y sumar minutos de experiencia.

Lama pidió poner el foco en la selección sub-21, por la que Gonzalo tampoco ha pasado. Por eso, invitó a la siguiente reflexión: "A lo mejor, lo que había que preguntarse es por qué Santi Denia no lo convocó nunca para la sub-21", dijo tajante.

Lama no se centró tanto en la polémica sobre si iría o no a la absoluta, sino en el recorrido previo del jugador: "Este chaval metió 25 goles en el Castilla, metió un gol en Copa con el Madrid, jugó esa cantidad de minutos que ha dicho Nacho Peña en Primera División… y no le convocaron para la sub-21", remarcó para poner en evidencia que Gonzalo, pese a sus cifras, no provocó la llamada del seleccionador sub-21.

La crítica de Lama va más allá de lo que se haya decidido en la Federación con respecto al delantero del Real Madrid, sino hacia quienes no han llegado a hacerse el mismo planteamiento: "No le he escuchando a ninguno preguntarse eso".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Gonzalo García celebra el gol junto a Arda Güler

Al final, lo que pretende es relacionar como algo lógico que, si no ha vestido la camiseta de la selección española en la sub-21 (sí fue internacional con las sub-18 y sub-19), no es una locura pensar que tenga abiertas las puertas de la absoluta de forma automática.

En cualquier caso, De la Fuente recordó que todavía queda tiempo hasta que tenga que hacer la siguiente convocatoria, a principios de septiembre pensando en los primeros partidos correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial 2026.