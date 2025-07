El reproche de Maldini a Luis de la Fuente por Gonzalo: "Escuchándole, da la sensación de que no le va a convocar"

El Real Madrid se jugará este miércoles el pase a la final del primer Mundial de Clubes ante el PSG de Luis Enrique. Los merengues se enfrentan a partir de las 21:00 horas al actual campeón de la Champions League y favorito para este torneo. En la final ya les espera el Chelsea, que derrotó 2-0 al Fluminense con dos golazos de Joao Pedro.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Dean Huijsen, cabizbajo tras ser expulsado del Real Madrid - Borussia Dortmund.

Xabi Alonso contará en este partido con la importante baja de Huijsen, uno de los mejores jugadores del torneo que vio la tarjeta roja en el partido de octavos de final ante el Borussia Dortmund. Lo más probable es que al joven central le sustituya Asencio, aunque el entrenador tolosarra también podría contar con Tchouameni. Por su parte, Luis Enrique tendrá las bajas de Pacho y Lucas Hernández, que fueron expulsados en la victoria de los parisinos ante el Bayern de Munich.

La gran duda en el once del Real Madrid será qué futbolista formarán la delantera. En los cinco partidos disputados, Gonzalo y Vinicius han sido los titulares. El canterano está siendo la gran estrella del Mundial de Clubes, después de aprovechar la baja de Kylian Mbappé y responder a la confianza de Xabi Alonso con cuatro goles marcados y una asistencia. Ahora, el delantero francés ya está recuperado y no se sabe quiénes serán los dos jugadores que salgan ante el PSG.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Gonzalo García celebrando su gol ante el Borussia Dortmund

la crítica de maldini a luis de la fuente

Luis de la Fuente fue preguntado este martes por la posibilidad de convocar a Gonzalo para la selección española, y el entrenador dijo que "Todavía queda mucho tiempo hasta la siguiente convocatoria. Está haciendo méritos para pensar que puede ser un jugador con un futuro. Como dicen en mi pueblo, 'hay que hacer también un poco de mili'".

Estas palabras las criticó Maldini en El Partidazo de COPE: "Con el tema de Luis de la Fuente, sabes que yo tengo una gran relación con De La Fuente, pero yo creo que en este caso podría haber sido un poquito más político. Como seleccionador nacional, escuchándole da la sensación de que no le va a convocar, que es casi, no te digo una locura, pero... Podría haber sido un poquito más político. Hay un par de frases ahí que da la sensación como, ¿qué me estáis contando? Que yo creo que si mañana juega Gonzalo o es suplente y mete dos goles, el otro día lo dije en la transmisión, que yo le llevaría a la selección, lo dije y lo digo".