David Sánchez elige al futbolista que podría vender el Barcelona para que Fermín se quedara: "Me dolería, pero..."

Estos días, en Barcelona se habla de la fecha en la que el equipo podrá volver a jugar en el Camp Nou y de una posible salida de Fermín al Chelsea. En las últimas horas hay muchas dudas sobre si el jugador estaría pensando en marcharse, pese a que Hansi Flick ha reconocido en sala de prensa que cuenta con él.

EFE Fermín celebra uno de sus dos goles contra el Como en el Gamper.

El lunes día 1 de septiembre a las 00:00 horas se cierra el mercado de fichajes y durante estos días podría cerrarse uno de los fichajes más sonados del verano, el de Fermín por el Chelsea . El canterano no quería marcharse del club de su vida pero el no haber jugado ni un minuto ante el Levante el pasado sábado, parece que le ha hecho replantearse si situación. El Barcelona es consciente de que Maresca ha hablado un par de veces con el futbolista para intentar convencerle de su fichaje y que el Chelsea va a realizar una oferta formal. Fermín cobra unos 6 millones de euros en el club azulgrana y si acaba firmando por el club londinense podría acabar ganando 15. Miguel Rico contó en El Partidazo de COPE que Deco no dejaría marchar a Fermín por menos de 70 millones de euros.

EFE Fermín López cuenta con una jugosa propuesta del Chelsea para dejar el Barcelona.

Muchos culés están en contra de una posible salida de Fermín del Barcelona porque se le considera un jugador de gran calidad que el club podría malvender en este mercado de fichajes. La realidad es que Laporta está casi obligado a dar salida a algún futbolista para poder inscribir a todos los futbolistas y la salida de Fermín solucionaría todos los problemas.

david sánchez y la posible salida de algún jugador

En El Partidazo de COPE se habló de esa posible salida de Fermín al Chelsea y Juanma Castaño le preguntó a David Sánchez, que está en contra de su venta, a qué jugador vendería entre él o Gavi: "A Casadó. Yo creo que Fermín tiene mucha presencia y que Gabi ha tenido el problema de la lesión la pasada temporada, pero hace año y medio era indiscutible, no titular, era indiscutible en el Barça y la selección. A mí me dolería en el alma porque Casadó es un jugador que ha sido muy importante este año, pero teniendo en cuenta que vuelve Marc Bernal esta temporada, que parece que Flick vuelve a confiar en Frenkie de Jong, si hay que hacer una venta dolorosa, pues para mí dolorosa sería la de Casadó pero la venta de Fermín o de Gabi serían malas ventas para el club".