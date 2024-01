Dani Senabre explota con las críticas a Xavi Hernández tras la Supercopa: "¿Dónde han estado estos meses?"

La crisis en Can Barça tras la Supercopa de España es real. Este lunes Barcelona se ha despertado tras la goleada del Real Madrid para levantar el título en Arabia Saudíseñalando a Xavi Hernández. Esto ha provocado la indignación de Dani Senabre en El Partidazo de COPE. El tertuliano ya había sido crítico antes con el técnico egarense.

Xavi Hernández está atravesando el peor momento desde que es entrenador del Barça. Aunque el equipo azulgrana llevaba semanas acumulando dudas, tanto por su juego como por su resultado, la situación inestable ha saltado por los aires con la dura derrota en la final de la Supercopa de España.

El mismo Xavi Hernández asumía su responsabilidad tras el encuentro: "Es el momento de pedir perdón a la afición, soy el máximo responsable. Es una derrota dura, pero de las derrotas duras nos hemos repuesto muchas veces. Hay que ser muy autocríticos. Había ilusión y esperanza, pero es una decepción, no es la imagen que tiene que ofrecer el Barça".

El próximo compromiso del Barça será el jueves en los octavos de final de la Copa del Rey, midiéndose contra Unionistas. En Liga, el conjunto catalán se encuentra siete puntos, detrás del Real Madrid, segundo en la clasificación, y ocho del Girona, líder. Además, cabe recordar que siguen vivos en la Champions League.

Las críticas a Xavi Hernández

Desde Cataluña apuntan a una falta de concentración y también hacia Xavi. "Humillados", titulaba Sport. El medio afirma que "hay que tomar decisiones tras esta derrota". "SUPERKO", titulaba Mundo Deportivo. "Un Barça frágil y sin alma que acabó con diez cayó con estrépito ante un Real Madrid muy superior, con hat-trick de Vinicius en 39 minutos", afirma el medio.

El director de Sport, Joan Vehils, escribía que "el riesgo de continuar con este rumbo es no ganar nada": "La indignante imagen del Barça frente al Madrid, pero también durante muchos otros partidos de LaLiga, obliga al presidente a tomar reflexiones. No se puede tirar todo por la ventana, pero así no se puede seguir".

Algunos dicen que no es suficiente maduro como entrenador para llevar un equipo de este nivel. También lo atacan porque no sabe reaccionar durante los partidos. Pero también está en el centro de la diana porque se empieza a ver cómo ya no es tan influyente como antes dentro del vestuario.

Mientras tanto, el director deportivo de la entidad culé, Deco, señaló que el técnico sigue recibiendo el respaldo de los altos mandos del club: "Tiene la confianza del presidente, la dirección deportiva... Es una derrota dura que hay que discutir, pero no cambia nada". Refrendado, el entrenador tiene que volver a ganarse el crédito.

"¿Dónde han estado estos meses?"

El Barça no se puede permitir continuar en mala racha y, todavía menos, que el eterno rival le pase la mano por la cara. El conjunto blaugrana ha perdido su identidad y Xavi Hernández no acaba de encontrar la tecla que genere este cambio. Pero Dani Senabre lleva denunciando esta situación en El Partidazo de COPE muchas semanas.

"¿Dónde han estado estos meses?", señalaba el tertuliano. El conjunto culé ha perdido su ADN y no juega como tendría que jugar. Pero ahora tampoco acompañan los resultados y quizá la tendencia en la cúpula del FC Barcelona también es contraria a la continuidad de Xavi Hernández. Todo eso puede haber gestado este cambio de opinión.