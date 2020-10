Se cumplen 20 años de 'El Clásico más ruidoso de la historia', la vuelta de Luis Figo al Camp Nou

El 21 de octubre del año 2000 se jugó el conocido como ‘el Clásico más ruidoso de la historia’, el primer Barça – Real Madrid en el Camp Nou, con Luis Figo vistiendo la elástica blaugrana. Han pasado ya 20 años de aquel partido y lo recordamos en El Partidazo de COPE con tres de sus protagonistas: Fernando Morientes, ‘El Pitu’ Abelardo y el árbitro Alfonso Pérez Burrull.

El fichaje de Figo por el cuadro blanco fue un ‘shock’ en el barcelonismo. El portugués pasó de ser el más querido al más odiado, sobre todo porque incluso el mismo presidente culé, Joan Gaspart, no dudaba en que el luso continuaría en el Camp Nou.

“Yo ya lo he dicho, creo que Luis figo se quedará en el Barcelona, desea quedarse en el Barça. Por encima de mi cadáver se tendrá que mover del Barça”, aseguraba en aquel año el entonces presidente del Barcelona.

“Nadie se imaginaba que Florentino podía tener precontratado a Figo”

Su fichaje fue una sorpresa para todo el mundo, como explica Manolo Lama: “Nadie se imaginaba que el Madrid le pudiera quitar al Barça uno de sus mejores jugadores, y que un precandidato pudiese dar ese golpe firmando a Figo, y nadie pensaba que Figo firmase ese precontrato”.

“Florentino dijo que no se fichaba a Figo, pagaría el carnet de socio a todos los madridistas. Había una penalización de 500 millones de euros si Figo no acababa fichando por el Madrid”, añade.

La batalla por la presidencia del Real Madrid estaba dividida en dos, Lofrenzo Sanz y Florentino Pérez. Lama cuenta, que Sanz se enteró de que Figo estaba fichado por Florentino el mismo día de la boda de su hija.

“Yo llamé a Figo y me dijo que no se iba al Real Madrid”

El ex defensa del Barcelona, ‘El Pitu’ Abelardo, amigo de Luis Figo aseguró que el luso le dijo que “no se iba al Real Madrid”. “Yo llamé a Figo y me dijo que no se iba al Madrid; tenía una amistad con él. Estaba descontento con el contrato en el Barça porque pensaba que debía cobrar más. Había elecciones en el Barça y le dije que hablara con Gaspart y Bassat”, explica.

“Yo no me imaginaba que se iba a ir. En el Sport dijo que nunca se iría al Madrid. El Madrid hizo una jugada espectacular quitándonos al mejor jugador que teníamos. Yo hubiera dicho que ni Figo ni Guardiola se hubieran ido nunca al Madrid porque eran de los jugadores más queridos por la afición”, señala.

“Parecía que jugábamos contra Figo, no contra el Real Madrid”

Abelardo apunta también que aquel ‘Clásico’ lo vivieron “como uno más”, pero que la prensa “subió la importancia del partido”.

“Lo vivimos como un partido más. La prensa tuvo su parte de culpa. Parecía que no jugábamos contra el Madrid, sino contra Luis Figo. Fue el más intenso vivido por la gente. Salimos a calentar y había más de la mitad lleno, esperando a pitar a Luis Figo. Era increíble”, indica.

David Sánchez también estuvo presente aquel día en el Camp Nou, y destaca que “no pude entrevistar a Serra Ferrer a pie de campo por el ruido”.

"Figo vino al vestuario del Barça al terminar el partido"

“Él vino al vestuario del Barça al final del partido y estuvimos hablando varios con él. Lo pasó fatal. Al final del partido fui a consolarle porque era muy culé y quería mucho al Barça”, relata Abelardo, tras el 2-0. “Sabíamos que era imposible perder viendo el ambiente. Tuvo que afectar no solo a Luis, a todos los jugadores del Madrid”, continúa.

Morientes, otro de los protagonistas sobre el campo, ex delantero del Real Madrid, cuenta cómo vivió esos días. “Lo que más recuerdo fue la llegada al aeropuerto, no había visto tanta policía, la llegada al hotel, la noche durmiendo que se oía a la gente armando jaleo. Hemos vivido llegadas a estadios difíciles, pero ese día la entrada por donde va el autobús, había tanta policía, que 200 metros antes de llegar al Camp Nou, la policía nos dejó solos, y aparecieron aficionados a tirar piedras, rompieron 3 o 4 lunas, y acabamos tirados en el pasillo del autobús. Todos estábamos pendientes de Figo”, explica.

“Había veces que los jugadores no escuchaban el silbato”

Alfonso Pérez Burrull, árbitro del partido. “Llegamos al campo detrás del Madrid y era la única vez que he entrado en el furgón de policía. Sonaban las piedras en los cristales. No llegué a pensar en suspenderlo porque los jugadores se respetaron mucho”, indica.

“Había demasiados carteles de odio. Yo vi teléfonos móviles en el césped. Yo traté de tomar distancias para no mimetizar con tanto jaleo; no hablé con Figo. No pasé miedo durante la semana, al contrario porque era mi primer Clásico y era un partido especial. Hubo alguna vez que los jugadores no escuchaban el silbato; pitabas y no se paraban”, destaca Pérez Burrull del partido más intenso que ha vivido.

Pérez Burrull no duda en decir que los jugadores se “respetaron”, algo que ratifica Abelardo. “Ningún jugador le retiró el saludo, era muy querido y respetado por todos los compañeros porque era un grandísimo profesional; ha jugado lesionado, con golpes… Me dio pena porque se iba al Madrid y porque se iba un amigo”, lamenta.

‘El Clásico del Cochinillo’ y la intervención de Futre

‘El Clásico del Cochinillo’ se produjo dos años después, en 2002. En aquel encuentro, Figo se acercó a sacar un córner en el Camp Nou, y entre todos los objetos que cayeron, el que más destacó fue una cabeza de cochinillo. El Partido acabó 2-0 para los culés.

“En el primer clásico, Vicente (Del Bosque) dice que no sacaría los córners, pero en esa temporada ya se acerca a tirarlos y en uno de ellos se tiene que apartar. Gracias a dios que no le dio nada en la cabeza. Ese día me llamó más la atención, empezaron a caer objetos muy contundentes; al lado del banquillo había pilas de tamaño muy considerable”, explica Morientes.

Por último, David Sánchez recuerda cómo se fraguó el fichaje de Figo realmente. “Él tumba tres veces la operación. El que va a ACS es Futre, que no sabía ni quién era Florentino Pérez. La mujer de Figo no quería moverse de Barcelona. Florentino va en avión privado a ver a Figo y Florentino le pregunta qué quiere para jugar en el Madrid… y Figo le dice ‘que fiche a Sa Pinto’, y Florentino le responde ‘quién coño es Sa Pinto’. Futre fue a Córcega, donde estaba Figo de vacaciones y decía que le intentaba convencer cuando la mujer se iba a por la hija al agua”, finaliza.