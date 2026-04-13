El CTA reconocerá este martes que se debió pitar penalti sobre Mbappé: "La sangre compromete la acción"

El colegiado castellano-manchego Javier Alberola Rojas ha sido el elegido para arbitrar la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Su designación llega envuelta en polémica, ya que fue el mismo árbitro que el pasado viernes no señaló un posible penalti sobre Kylian Mbappé en el partido de Liga contra el Girona.

Una designación anticipada

Aunque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho oficial el nombramiento este lunes, la decisión ya estaba tomada desde hace aproximadamente tres semanas. Según ha trascendido, el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) le comunicó personalmente a Alberola Rojas que él sería el encargado de pitar la final.

RFEF Alberola Rojas dirigirá la final de la Copa del Rey entre el Atlético y la Real Sociedad

Reconocimiento del error

En paralelo a su designación, el CTA tiene previsto revisar este martes la jugada de Mbappé del pasado viernes. Todo indica que el organismo reconocerá que se debió pitar penalti, a pesar de que existían dudas internas en la comisión técnica sobre si el VAR debió intervenir en la acción.

La presencia de sangre en la pierna de Mbappé como resultado de la entrada parece ser el factor determinante que ha inclinado la balanza. Las fuentes señalan que esta evidencia "compromete mucho la acción" y ha sido clave para que, previsiblemente, el CTA admita que la decisión correcta habría sido señalar la pena máxima, como ha informado en El Partidazo de COPE Isaac Fouto. yo