La crítica de Juanma Castaño al silencio del Real Madrid tras perder 4-2 en Girona: "Educación en la derrota"

El silencio ha sido la nota predominante en el Real Madrid al abandonar el estadio de Montilivi este martes, tras la goleada recibida ante el Girona por 4-2, y la reprimenda post partido del entrenador Carlo Ancelotti, aduciendo que el equipo no ha tenido "compromiso defensivo".

Al igual que cuando el Real Madrid perdió la Supercopa de España en Arabia, o cuando el equipo cayó de forma estrepitosa contra el Barcelona en el Camp Nou, ninguno de los componentes de la plantilla del equipo se paró a dar explicaciones en la conocida como 'zona mixta', donde se sitúan los medios de comunicación. Por no hablar, los jugadores ni tan siquiera realizaron declaración alguna en Movistar, el operador que tenía los derechos de retransmisión del encuentro.

Sí pudimos ver, sin embargo, la felicidad de Taty Castellanos, autor de los cuatro goles del Girona, pero del Real Madrid tan solo escuchamos el duro análisis de Ancelotti en la posterior rueda de prensa.





"Esto no es de recibo", reclamó en El Partidazo de COPE su director, Juanma Castaño, que mandó un mensaje muy claro al Real Madrid. "Que imagine el Real Madrid cada vez que gana un partido, su rival no hiciera declaraciones. Que se pongan en la piel de los equipos que pierden contra ellos. Y que, de repente, como pierden, no hablan".

"Hay que hablar cuando se gana, cuando se empata y cuando se pierde, y asumir las responsabilidades. ¡No pasa nada!", prosiguió.

Manolo Lama pide "normas" al respecto

Siro López, durante el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, pidió responsabilidad en este tipo de situaciones a los directores de comunicación de los equipos, y lamentó que, en pocos años, hayamos pasado de una etapa en la que los futbolistas atendían a los medios de comunicación después de cada entrenamiento a que haya partidos en los que ni tan siquiera hablen: "Muchas veces, ni cuando ganan".

Más contundente fue Manolo Lama, que pidió que los clubes sean más contundentes con la obligación de los futbolistas de atender a los periodistas: "el Real Madrid debe imponer una serie de normas a sus futbolistas ganen o pierdan. Los futbolistas tienen que hablar que también para eso se les paga. No sé si calificarlo como mal perder o que 'me lo paso por...'. El club debería obligarlos a hablar no ya por los medios, sino por los aficionados del Real Madrid que quieren saber qué ha pasado ahí".

Cabe recordar que los clubes tienen la obligación de disponer de, al menos, un jugador para atender a la televisión que emite el partido.

Juanma concluyó con que la actitud del Real Madrid "va más allá: lo de hoy tiene que ver con educación en la derrota. Perder en el deporte es normal, y el Real Madrid gana casi siempre... Y siempre, con equipo enfrente".