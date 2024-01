El contundente repaso de David Sánchez a la plantilla del Barcelona: "Torrebruno, Christanval..."

Pese a la victoria del Barcelona en el campo del Real Betis el pasado domingo en LaLiga, la eliminación de este miércoles de la Copa del Rey a manos del Athletic presagiaba otra noche de tormenta en El Partidazo de COPE para los comentaristas habituales de los partidos del equipo azulgrana.

Esta vez, y centrados en lo deportivo, las críticas fueron por igual tanto para Xavi Hernández, al que Dani Senabre presagia un final próximo dado que "ha quedado eliminado de dos títulos y es imposible que compita en los dos que le quedan, que son la Champions y LaLiga", como para la plantilla, con la que David Sánchez fue especialmente crítico.

Xavi Hernández da órdenes desde el banquillo en San Mamés durante el Athletic - Barcelona de cuartos de final de la Copa del Rey. CORDONPRESS





David calificó el duelo de cuartos de final del Barça en San Mamés como de "infumable", y cree que el Barcelona "para mí, no ha merecido ganar por mucho que Lamine Yamal haya fallado dos ocasiones claras". E insistió en el "mal partido de fútbol" del equipo azulgrana.

Además, comparó a la plantilla azulgrana con la del Real Madrid desde un denominador común para ambos en la presente temporada: el arsenal de lesiones que están castigando a ambos equipos. A David Sánchez no le valen "los problemas de que hoy se lesiona un jugador porque el Real Madrid está ahí" y cree que "es un problema de rendimiento. El equipo no tiene alma, no tiene corazón y no tiene piernas", concluyó con dureza.

Nombres propios de la plantilla encima de la mesa

David Sánchez continuó con sus críticas al rendimiento de la plantilla que dirige Xavi Hernández señalando a varias de sus estrellas. "Para mí, los chavales son los únicos que han rendido hoy", algo en lo que coincidió con el entrenador del equipo, que en rueda de prensa quiso resaltar el trabajo de los más jóvenes.

En San Mamés, fue titular Lamine Yamal, que marcó el segundo gol de la noche para el Barça y tuvo en sus botas dos ocasiones que pudieron ser determinantes; y desde el banquillo salieron tres futbolistas que siguen sumando minutos y que siguen gustando al barcelonismo: Héctor Fort, Pau Cubarsí y Marc Guiu.

Fort entró en el minuto 23 por el lesionado Balde; y Cubarsí, por Christensen, que tuvo que retirarse en el segundo tiempo con un fuerte golpe de rodilla. Ambos engrosan una enfermería de por sí ya muy saturada, en la que todavía están Ter Stegen, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Gavi y Raphinha.

Por lo demás, David Sánchez nombró a cinco futbolistas a los que criticó desde su particular punto de vista y que, de no ser porque en El Partidazo de COPE había que escuchar la rueda de prensa de Xavi en directo, la lista podría haber sido más larga.

ESCUCHA EL REPASO QUE DAVID SÁNCHEZ DA A ALGUNAS DE LAS ESTRELLAS DEL BARCELONA TRAS LA ELIMINACIÓN COPERA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio

Comenzó su repaso por la portería: "Para mí, Iñaki Peña no puede ser portero. Ya sé que Ter Stegen está lesionado y que Iñaki tiene que jugar. Pero no puede jugar, no puede saltar más Torrebruno que él. ¿Cuántos partidos lleva sin ir a por un balón? Es que en el primer equipo no puede jugar", dijo en un primer momento aunque después suavizó su mensaje: "Le he dado mucho a Iñaki Peña, pero no es, ni mucho menos, el culpable".

Sancet marca el 2-2 en San Mamés frente al Barcelona, en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey. EFE





El despiece de las estrellas: Gundogan, Lewandowski...

Y siguió con algunos de los jugadores de campo: "Araujo está al nivel de Christanval. Araujo está para que lleguen 100 'kilos' y ¡vete al Bayern Munich!". El siguiente fue Koundé: "Está para la portada del Vogue y no para la portada del Marca".

Le quedaban dos 'pesos pesados': "Gundogan es una broma, está para jugar con Francesco Coco y en el Barça Legends. Y a Lewandowski le veo más con su mujer bailando en Instagram que jugando al fútbol".





"Ya sé que Xavi es responsable de no sacar el rendimiento necesario pero esto es una vergüenza, lo que está haciendo con esta plantilla".

Helena Condis recordó que a Lewandowski es la tercera vez que le sustituyen en este mes de enero. Fue suyo el primer gol del Barcelona, aunque de rebote. Al final, lo dicho por Juanma Castaño: estamos ante "otra semana complicada para el Barça y para Xavi".