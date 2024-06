La sorpresa que recibe una joven de Zaragoza cuando su padre le da las notas de la EBAU: "Papá..."

La selectividad, o como se llama ahora, EvAU o EBAU, es un momento que marca la vida de los adolescentes. Sobre todo, porque es ahí donde se juegan el tipo para poder acceder a la carrera que quieren estudiar, por lo que tiene mucha relevancia para su futuro. De hecho, muchas personas creen que, a los 18 años (edad en la que normalmente se hace la prueba), es muy difícil saber verdaderamente qué es lo que quieres ser.

Sin embargo, al terminar 2º de Bachillerato, los jóvenes se exponen a un examen de todo lo que han tenido que hacer en su etapa escolar, que puede deparar alegrías... o tristezas. En este caso, una chica de Zaragoza ha subido a TikTok su reacción al conocer las notas por voz de su padre. Y no tiene precio.

La selectividad es un momento de muchos nervios para los adolescentes



El drama de esta chica de Zaragoza al conocer las primeras notas: "Voy a ser realista"

Esta chica, que en TikTok tiene el usuario @estefiiranzo, ha dado mucho de qué hablar en redes por cómo reacciona a las notas de Selectividad. En el mismo vídeo se puede ver una frase fantástica: "No sabía lo que se me venía encima". No, desde luego que ella no lo sabía.

Para empezar, le da un ataque de pánico, y le pide a su padre que le de las notas en cuanto pueda. "Empezamos por inglés, la peor", le dice la chica, mientras que su padre se encuentra muy tranquilo en esa situación. Cuando su padre le confirma que Inglés ha sido la peor, su reacción ya es curiosa. "Es que lo sabía", dice mientras aprieta los dientes.

Después, da su predicción sobre lo que va a sacar en esa asignatura: "Yo voy a ser realista, lo digo, eh. Un siete y medio". Su padre le confirma que es menos, y ya se siente "timada". 6,95 es lo que saca en Inglés. "Mentira, Papa dime que es mentira", ya se pone a llorar. Empieza mal la cosa.

Los días del examen de Selectividad son de muchos nervios



El padre, el protagonista inesperado de esta historia: "Hay peores"

Pero lo mejor es que la chica está llorando, pero su padre se toma todo a risa. "Hay peores", le dice, y ya la pobre se teme lo peor. Pero su padre torea la situación muy bien: le dice una mala noticia para disimular otra peor. "6,80, pero hay otra de 3,5", le dice a @estefiiranzo, que ya se encuentra al borde de un ataque de nervios.

"Ahora vamos con las peores", dice su padre. Y ahí ya Estefanía alucina. "¿Pero cómo que con las peores, hijo? Voy a reclamar", dice la pobre, que ya está alucinando con la que le está cayendo. En Filosofía ella pensaba que iba a sacar un 8,5. Ha sacado un 8,25, por lo que ni tan mal. Pero ni con esas se anima.

Muchos jóvenes se juegan entrar en las carreras que quieren estudiar

Ya nos quedan unas pocas. Latín, un 8. La cosa va mejorando. Y después, toca Griego. Y es ahí cuando el padre la vuelve a 'trolear' un poco, ya que ella espera un 9 y él le dice un 6, pero tomándole el pelo. "No, un 9,10", le dice de risas. Como vemos, el padre es el verdadero protagonista de este vídeo. Y ahora toca lo último. Saber si la nota de corte es suficiente.

"Papá, no me hace nada de gracia", responde Estefanía, la autora de este vídeo. Pero la cosa sigue y sigue. Se pone a leer las notas generales mientras su hija llora bebiendo agua. Sale 'apto', pero le importa la nota total con todas las asignaturas. No es la final. La nota final ha sido... un 11.491. No está mal, pero desde luego, ella siente que ha sido la "mayor timada" de su vida. Habrá cosas peores.