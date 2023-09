La comparación de Jude Bellingham con una leyenda del Real Madrid tras su gol: "El de hoy"

El Santiago Bernabéu tiene un nuevo ídolo y este miércoles vivió su primera noche mágica de Champions League. Jude Bellingham marcó el solitario gol en el tiempo de descuento que dio la victoria al Real Madrid ante el Unión Berlín. Veintidós tiros en el partido y en el vigésimo segundo llegó el tanto in extremis para conseguir el triunfo de los de Carlo Ancelotti. El centrocampista inglés aprovechó dos rebotes para recoger un balón que procedía de un córner mal defendido para embocar y poner el 1-0 definitivo. Juanma Castaño hizo en 'El Partidazo de COPE' una comparación para explicar el impacto del futbolista.

El fichaje de Jude Bellingham es uno de los más ilusionantes que ha recibido el madridismo en mucho tiempo y ha venido acompañada de seis goles en seis partidos: "Hemos sido pacientes. Sabíamos que tendríamos ocasiones. Al final lo conseguimos. No ha sido mi gol más bonito. Quiero estar en el área para ser un buen killer para ayudar al equipo. Normalmente, soy un chico tímido, pero me he adaptado muy bien. Siempre voy con una sonrisa". El 'Hey Jude' está destinado a rivalizar con el himno de La Décima a la hora de acompañar al club de Chamartín en la competición que vertebra su historia

Ya lleva cuatro tantos para ganar el encuentro: Almería, Celta de Vigo, Getafe y el de esta misma noche. Su calidad, excelsa, no pasa desapercibida para sus compañeros y tampoco para Carlo Ancelotti, que ya lo define como clave para su equipo. El gol de Bellingham ante el Unión Berlín también significó apenas la segunda ocasión en que el Real Madrid gana un partido por un tanto en tiempo añadido en el Santiago Bernabéu en toda la historia de la Liga de Campeones. Anteriormente, lo había hecho en el 2016 ante el Sporting de Lisboa en la jornada inaugural de aquella Champions que terminó conquistando en Cardiff.

La comparación de Juanma Castaño

Carlo Ancelotti también habló sobre su pupilo en rueda de prensa: "Tiene una calidad extraordinaria... pero también suerte. El balón siempre cae donde está él. Marcó como contra el Getafe, después de un rebote, pero quien estaba ahí era él y no otro. Llega casi siempre desde segunda línea y, cuando lo hace, es más listo que los demás". El cuerpo técnico detectó que la mayor virtud de Bellingham era su capacidad para llegar al área y aprovechar los espacios más dañinos para las defensas rivales. Por eso Juanma Castaño hizo esta comparación en 'El Partidazo de COPE'.

Jude se encontró con un remate sencillo que le convirtió en héroe en la competición que más enamora al madridismo. Bellingham nunca estuvo cómodo en el partido, con menos piernas y presencia de lo habitual, pero siempre con personalidad, sacrificio para echar una mano en defensa y la fe innata en la victoria que corresponde al ADN del Real Madrid en Europa. Carlo Ancelotti sabe que maneja un diamante y por eso no le permite de momento un respiro, aunque el italiano tendrá que encontrar partidos durante el año para darle un respiro y tenerle fresco cuando llegue la primavera.

