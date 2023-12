Cómo se financiará la Superliga a diferencia de la UEFA y la FIFA: "Más de 3.000 millones de euros"

Este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado sobre la Superliga y ha dictaminado que tanto UEFA como FIFA tienen una posición de abuso dominante y no pueden impedir a los clubes disputar otras competiciones. Florentino Pérez presentó esta nueva competición en 2021.

Pero las presiones de ambos organismos, de ligas, federaciones y aficionados terminaron por tumbar el proyecto, que ha revivido tras la resolución. Real Madrid y Barcelona, junto al Nápoles que ha dejado la puerta abierta, son los únicos clubes que se mantienen firmes; al contrario que otros muhcos clubes como Manchester City, Bayern de Múnich o Inter de Milán que dieron la espalda tras las imposiciones de terceros.

¿En qué consiste la nueva Superliga Europea?

La nueva competición ha sido relanzada este mismo jueves después del fallo del TJUE y en ella está previso que participen un total de 64 equipos. Estos clubes se dividirían en tres grupos llamados: Star League, Gold League y Blue League. Una estrectura similar a la que UEFA sigue con la Champions League, la Europa League y la Conference League, pero con algunas diferencias importantes.

Las dos primeras categorías de la Superliga Europea estaríanconformadas por 16 equipos cada una y la tercera la compondría el resto, 32 equipos del fútbol europeo. Pero esta división no termina ahí, puesto que la Star y la Gold se dividirían en dos grupos y la Blue en 4 grupos. Todos ellos formados por 8 clubes.

Estructura piramidal de la Superliga, que estaría compuesta por tres ligas.

La fase de grupos, según, las palabras de Bernd Reichart se disputará entre los meses de septiembre a abril, que terminaría conlos cuatro primeros clasificados de cada uno de los grupos disputando una fase final: cuartos, semifinales y final. Por lo que cada una de las ligas tendría su propio campeón.

En cuanto a los descensos de la Star League bajarían los dos últimos clasificados a la Gold League. Y desde la Gold caerína a la Blue, también los dos últimos. Mientras que de la Blue League cada temporada dejarían su puesto un total de 20 equipos. Estos descensos también conllevarían sus correspondientes ascensos.

Además el CEO de la Superliga Europea también avanzó que la idea es la de crear una Superliga femenina.

Y para aclarar todas las dudas Bernd Reichart ha estado presente en El Partidazo de COPE este jueves. El CEO de A2, empresa que gestiona el proyecto de la Superliga ha respondido a todas las preguntas planteadas por Juanma Castaño, aunque no quiso desvelar si los equipos que abandonaron el proyecto serán sancionados: "No me corresponde comentar si habrá posibles sanciones porque son acuerdos privados".

Y añadía sobre lo que ofrecerán a los clubes para unirse a la Superliga: "Nuestra intención es ofrecer la misma estabilidad que cualquier otra competición europea. Contamos con el apoyo de grandes marcas y los clubes obtendrían el 100% de los ingresos en un futuro. En los primeros años los equipos que se unan tienen garantizados el dinero".

Bernd Reichart también despejó la duda sobre el Girona. El conjunto catalán si queda entre los cuatro primeros clasificados de LaLiga jugará la Champions League, ¿pero jugaría la Superliga?. La respuesta de Bernd fue negativa y comentó: "Jugaría la Blue League si gana LaLiga y desde ese momento tendría la oportunidad de seguir mejorando y creciendo poco a poco. Jugar la Champions a veces es un premio envenenado porque no te permite consolidar proyectos".