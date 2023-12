Bernd Reichart: "Hoy me han llamado algunos de los clubes que han dicho que 'no' públicamente"

Este jueves visitó los estudios de El Partidazo de COPE Bernd Reichart, CEO de la Superliga, en un día muy importante porque el TJUE ha dado la razón a A22 y ha asegurado que UEFA y FIFA tienen una posición de abuso dominante de poder y que no pueden impedir a los clubes disputar otras competiciones. Juanma Castaño entrevistó para saber lo que supone esta sentencia y cuál es el modelo de competición que quiere buscar la Superliga.

¿Quién forma la Superliga?

¿Cuántos equipos componen la superliga?: Desde las 9 están libres para acercarse a una propuesta así, evaluarlo y unirse. La UEFA tenía un estatuto de 'relaciones prohibidas' para prohibir hablar de proyectos futuros, que se ha declarado ilegal. Finalmente tienen voz y voto para una competición, hoy empieza un tiempo nuevo.

Muchos han hecho comunicados donde se ve el largo brazo de un monopolio de 70 años. La UEFA ejerce presión sobre los clubes. Deja que convenzamos a los que tenemos que convencer.





De los doce fundacionales, quedan Madrid y Barça pero nadie se ha salido, ¿hay sanciones?: No me corresponde comentar si hay sanciones, son acuerdos privados.

Estructura piramidal de la Superliga, que estaría compuesta por tres ligas.

¿Qué dinero van a ofrecer?: “Es ofrecer una estabilidad de una competición europea. El dinero está en la visión, en una plataforma para que los aficionados accedan al mejor fútbol del mundo, que alcanzará a miles de millones de seguidores que se financiará con la publicidad.

El dinero que podrán ganar los clubes

¿Recaudarán 3.000 millones de euros al año?: Tenemos el apoyo firme de grandes marcas, los clubes que en un futuro obtendrán el 100% y en los primeros tres años tienen garantizado el dinero.





¿Llegáis a los 4.700 millones de la UEFA?: Nuestra idea es crear el mejor fútbol. Desde la primera a la última jornada habrá opciones de mover ficha. Tenemos la inversión, la visión y la capacidad de montar una plataforma y estamos seguros de ese modelo.

¿Está el dinero saudí interesado?: No he hablado con ningún inversor saudí, son de Europa y EEUU. Es un torneo de clubes europeos para clubes europeos.





Por fin los clubes podrán conectarse con todos sus aficionados de todo el mundo. El mejor fútbol en directo y gratis van a ayudar a esos clubes. Podrán fidelizar a sus seguidores.

Bernd Reichard, CEO de la Superliga, en El Partidazo de COPE





Fútbol gratuito y la polémica de quién la jugaría

¿Siempre será gratis?: Sí. Lo que puede haber es la posibilidad de más servicios, con una suscripción premium para, por ejemplo, elegir otras cámaras. Perdemos muchos aficionados porque es prohibitivo. Vimos lo que pasa con la gente menor de 14 años en un partido de 90 minutos.

Si el Girona gana la Liga, jugará la Blue League: Sería una oportunidad para seguir mejorando, tener la posibilidad de ir creciendo poco a poco. Evitamos que muchos clubes se quejan porque acceder a la Champions es un premio envenenado porque no puedes consolidar tu proyecto.

¿Cuáles serían los 16 primeros clubes?: Se elegiría con un índice de los últimos años, un criterio transparente y objetivo. El Girona podría revalidar su pertenencia a Europa con una buena temporada en Europa.

¿Empezará si no están los ingleses?: Tenemos que convencer a los clubes de perder miedo al cambio. Hay que tener el apoyo de clubes y aficionados pero es una propuesta imbatible. Empieza otra época de diálogo y comunicaremos los clubes que lo van a constituir. Acabamos de derribar muros, ahora no vamos a forzar a los clubes.

¿Qué le dirías a Gil Marín?: Vamos a explicarle cuál es nuestrera ambición, como minimo superar lo que esperan los clubes en Europa en el siguiente siglo; se lo puedo garantizar con el dinero de un fondo de inversion norteamericano que está negociado.

¿Estáis abiertos a negociar con la UEFA?: Hemos demostrado que queremos dialogar con todos. Este proyecto no quiere excluir, no busca la confrontación; el fútbol necesita cambios. Estamos muy a favor de la separación de poderes que actualmente no existe; la UEFA ahora es todo y nosotros queremos que los clubes gestionen su competición.

¿Aceptarían que la UEFA organizase todo y los clubes gestionaran los derechos de la competición?: Sí porque los clubes ya llevan todo el riesgo, organizan todos los partidos; la UEFA viene a comer en el banquete y solo organizan la final.

No queremos hablar de plazos. La plataforma existe y está financiado. Ahora tenemos que convencer a los clubes. Ahora podemos hablar en un tiempo libre.

¿Te han llamado clubes que han dicho que no públicamente?: Sí, me han llamado