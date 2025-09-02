Carvajal señala la gran diferencia entre Xabi Alonso y Ancelotti: "Necesitábamos un cambio"

Dani Carvajal ha vuelto a una concentración de la selección española después de destrozarse la rodilla derecha y de estar 250 días fuera de los terrenos de juego, exactamente desde el cinco de octubre de 2024 cuando tuvo la acción fortuita con Yeremy Pino. Ahí sufrió una triple rotura en su rodilla derecha: ligamento cruzado anterior, ligamento colateral externo y tendón poplíteo.

Ahora, y gracias a su vuelta a La Roja, el lateral derecho se ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE junto a Juanma Castaño, para hablar de su lesión, las jugadas polémicas de las primeras jornadas de la liga o cómo es su relación con su nuevo entrenador, Xabi Alonso.

EFE Dani Carvajal, en la previa del Real Madrid - Juventus

De hecho, el directo de El Partidazo de COPE quiso saber cómo fue el cambio de ciclo entre los dos entrenadores. Hay que recordar que Carvajal se lesionó con Ancelotti de capitán, pero ha vuelto a los terrenos de juego junto a Xabi Alonso.

la diferencia entre xabi alonso y ancelotti

"Ancelotti ha sido en el Madrid una leyenda, lo será de siempre para su historia, pero creo que necesitamos un cambio. Creo que el míster también lo veía, ¿no? Al final ya teníamos muchos años con él, muchas veces se necesita ese cambio para cambiar todos el chip, para que gente que a lo mejor no estaba tan conectada se conecte, para espabilar todos un poco. Creo que ha sido bueno para todos", empezó diciendo.

Además señaló las diferencias entre los dos: "Cada entrenador tiene su metodología, son diferentes generaciones. Por ejemplo, con Carleto teníamos mucha más libertad. Salíamos un poquito más tarde y Carlos se enfadaba. Xabi es un poquito más recto, con más disciplina, pero bueno, dentro cada uno de sus ideas".

"El fútbol ya está inventado hace muchos años, así que cogiendo los conceptos que cada uno cree que es lo mejor. El míster tiene su sus ideas también, yo creo que va adaptando un poco el juego pues al rival, a los jugadores que tenemos, que creo que eso es bueno. A veces hacer planes de partido, pues dependiendo del rival, dependiendo con qué 11 quieras salir, pues buscar más una alternativa u otra y creo que preparan bien los partidos", terminó diciendo.

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).